Ab 12. November: Driveways

So richtig gekannt hat sie ihre ältere Schwester nicht, doch nun ist sie tot und ihr unaufgeräumtes, aufgrund des ganzen Krempels nahezu unbewohnbares Haus muss ausgeräumt werden. Während des Aufenthaltes freundet sich ihr achtjähriger Sohn Cody mit dem anfangs abweisend wirkenden Nachbarn Del, einem über 80-jährigen Witwer und Kriegsveteranen, an. Für Brian Dennehy war es die letzte Rolle vor seinem Tod im April. Es ist die Annäherung zwischen dem Jungen und dem Senior, die im Zentrum dieses sehr leisen und behutsamen Films über eine ungewöhnliche Freundschaft steht, einer interkulturellen zudem, fließt in Codys Adern doch koreanisches Blut, was im Grunde nicht thematisiert wird, dennoch aber spürbar im Raum steht. Als weiteres geht’s auch um Einsamkeit im Alter.

Start: 12. November