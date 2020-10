Ab 12. November: Kaiserschmarrndrama

Was braucht es einen James Bond, wenn es doch den Eberhofer Franz gibt? Ihm bei seinen Provinzermittlungen, den originellen Verfolgungsjagden am Verkehrskreisel, amüsanten Auseinandersetzungen mit seinem Dauergspusi und nicht zuletzt den Wirtshauskameraden zuzuschauen, das hat längst Kultcharakter. Im nunmehr siebten von Ed Herzog umgesetzten Eberhofer-Krimi von Rita Falk wird der Dorfpolizist vom Einzug seines nach einem Unfall gehbehinderten Freundes Rudi sowie dem Bau eines Doppelhauses auf dem Eberhofer-Hof auf Trab gehalten. Sollte es je nichts werden, dass der so sehnlichst erwartete Bond »Keine Zeit zu sterben« auch im Frühjahr 2021 nicht in die Kinos kommen sollte: mit »Gugelhupfgeschwader« befindet sich schon ein weiterer Eberhofer-Fall in der Vorbereitung.

Start: 12. November