Ab 12. November: Rosas Hochzeit

Wer schon mal einen Marathon gelaufen ist weiß, wie gut das tut, wenn Zuschauer einen an der Strecke pushen. Auch die Mitte 40-jährige Rosa bekommt auf diese Art Flügel verliehen. Im Ziel allerdings stoppt sie nicht, sondern rennt weiter, bis zum Zusammenbruch. Gelaufen ist Rosa nur im Traum, ihr Unterbewusstes hat ihr nur ihr wahres Leben gespiegelt, in dem sie auf Zuruf anderer rennt ohne Unterlass, ihr persönliches Ziel jedoch nie erreicht. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Das seit dem Tod ihrer Mutter geschlossene Schneidergeschäft in einem kleinen spanischen Küstenort will sie zu neuem Leben erwecken, und heiraten will sie auch. Wen, das sollen Familie und Freunde erst im Rahmen einer kleinen Feier erfahren. Doch weil vor allem die Geschwister immer besser wissen, was gut für Rosa sein soll, wird auch dieser besondere Tag für sie kein leichter sein. Mit jeder Menge Humor erzählt die mediterrane Tragikomödie von Regisseurin Iciar Bollain von einer sich bislang den Wünschen anderer unterordnenden Frau und dem Wert selbstbestimmter Unabhängigkeit. Ein großer Applaus für Bollain und Darstellerin Carmen Peña.

Start: 12. November