Ab 19.01.: Babylon – Rausch der Ekstase

Hollywood entdeckt den filmisch-erzählerischen Reiz der extravaganten Zwanziger Jahre. Regisseur Damien Chazelle („LaLaLand“) dockt nun aber nicht etwa an die deutsche Erfolgsserie „Babylon – Berlin“ an, sondern verfolgt über drei Jahrzehnte hinweg die Entwicklung der Filmstadt in der Transformation vom Stumm- zum Tonfilm. Inspirieren lassen hat er sich dabei von Werken wie Fellinis „Das süße Leben“, Altmans „Nashville“ und Coppolas „Der Pate“ – allesamt Epen alter Schule. Der Film bietet ordentlich Spektakel und spiegelt die Extravaganz und den Hedonismus dieser Ära wider: „Zentrales Thema ist der kopflose, rücksichtslose Ehrgeiz der frühen Ära Hollywoods“, so erklärt Chazelle gegenüber der VanityFair.

Start: 19. Januar 2023