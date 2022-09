Ab 20. Oktober: Der Nachname

Die Stimmung der kleinen Reisegruppe ist – sieht man mal von kleinen Problemen bei der Gepäcklogistik ab – verständlich gut.

Nach Lanzarote geht’s schließlich nicht alle Tage. Dorothea (Iris Berben), die Mutter der Kompagnie, hat Sohn und Tochter nebst Partnern in ihr Haus auf den Kanaren eingeladen. Dort will sie verkünden, bald nochmals heiraten zu wollen. Das Personal der Komödie von Sönke Wortmann – darunter auch Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters und Justus von Dohnányi – stand 2018 bereits im Film „Der Vorname“ vor der Kamera, damals ein Remake eines französischen Kassenschlagers, in dem es heftige Diskussionen über moralisch vertretbare Vornamen neuer Erdenbürger ging. Dass nun die Mama mit ihrer Heirat einen neuen Nachnamen annehmen möchte, ist allerdings nur die Spitze des Eisberges allen Échauffements. Der Auserwählte nämlich ist nicht nur deutlich jünger, sondern allen Familienmitgliedern wohlbekannt. Der pointenreiche Plot weiß aber noch mit anderen Überraschungen und Verstrickungen aufzuwarten. Der Konsum von Haschkeksen tut sein Übriges.

Start: 20. Oktober