Alles andere als leichte Kost liefert diese von Viggo Mortensen inszenierte Vater-Sohn-Geschichte. Vergesslich geworden und immer nur am Motzen fragt man sich, warum der in schwuler Ehe verheiratete John an der Beziehung zum engstirnigen, aggressiven Daddy festhält. Familie abschalten ist doch nicht so leicht. Start: 26. November