Schwesterlein

Nina Hoss und Lars Eidinger, zwei der besten deutschen Charakterdarsteller, spielen in diesem Leidensdrama kreative Zwillinge, die in ihrem Schaffensdrang gesundheitlich und privat ausgebremst werden. In ihrem spannungsreichen Wiedersehen versteckt sich der große Wunsch nach Hoffnung und Erlösung.

Start: 29. Oktober