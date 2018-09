Anime Kino-Event am 25. September in den Traumpalast Kinos

Der auf dem Annecy International Film Festival prämierte Anime-Film von Ausnahmeregisseur Masaaki Yuasa verbindet eine bezaubernde Geschichte mit ungewöhnlichen, fantasievollen Animationen. Sie erzählt von der märchenhaften Begegnung zwischen dem introvertierten Kai und der Meerjungfrau Lu.

Kai Ashimoto ist ein junger Mittelschüler und lebt in Hinashi, einem einsamen Fischerdorf zusammen mit seinem Vater und seinem Großvater, einem Sonnenschirmmacher. Er lebte zuvor in Tokio, aber nachdem seine Eltern sich scheiden ließen, zog er zurück in die Heimatstadt seines Vaters. Kai hat Schwierigkeiten, seinen Eltern seine komplizierten Gefühle mitzuteilen. Er ist einsam und pessimistisch insbesondere wegen der Schule. Er schreibt Songs und veröffentlicht sie im Web.

Eines Tages fragen ihn seine Klassenkameraden Kunio und Yuho, ob er in ihre Band "SEIRÈN" einsteigen möchte. Als er ihnen widerstrebend zusagt, fahren sie in ihren Übungsraum nach Merfolk Island. Dort treffen sie Lu, das Meerjungfraumädchen, das sich von der Musik der Band angezogen fühlt. Lu singt fröhlich und tanzt unschuldig. Als Kai beginnt, Zeit mit ihr zu verbringen, fängt er an zu sagen, was er wirklich fühlt.

Aber seit der Antike glauben die Bewohner von Hinashi, dass Meerjungfrauen eine Katastrophe verursachen. Es passiert etwas und es gibt einen großen Riss zwischen Lu und den Bewohnern denn die Stadt ist in Gefahr. Wird Kai die Stadt retten zu können?

Die Musik zu dieser märchenhaften Erzählung stammt aus der Feder von Takatsugu Muramatsu.