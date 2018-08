× Erweitern Asphalt Gorillas

Tolle Bilder liefert Regisseur Detlev Buck in seiner Berliner Unterweltstory durchaus. Leider aber auch eine Story, in der es nur so von Loosern, Möchtegern-Ganoven, Kiezgrößen und ähnlichem Personal nur so wimmelt und jeder den anderen irgendwie übers Ohr zu hauen gedenkt. Start: 30. August

Moritz vergibt 2/5 Punkten