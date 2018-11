Der Satz „Houston, wir haben ein Problem“, fällt in Damien Chazelles von den Ereignissen der US-Raumfahrt zwischen 1961 und 1969 erzählendem Drama nicht.

Ganz rund laufen die Tests und Expeditionen, als erste Nation einen Fuß auf den Mond zu setzen, trotzdem nicht ab. Ryan Gosling wird als der gefeierte Neil Armstrong dabei mehrfach ordentlich durchgeschüttelt. Der Film basiert auf der autorisierten Biografie "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" von James R. Hansen aus dem Jahr 2005.