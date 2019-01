Ausverkaufte Deutschlandpremiere von „Verlorene“ in Heilbronn

× Erweitern Foto: © Jürgen Häffner Verlorene Auf dem Bild v.l.n.r: Stephan Winkler (W-film), Stefanie Groß (SWR), Felix Hassenfratz (Regisseur), Max Frauenknecht (Viafilm), Robert Gehring (MFG)

Am Donnerstag, den 10. Januar 2019 fand die Deutschlandpremiere des Films „Verlorene“ in Heilbronn im ausverkauften Kinostar Arthaus statt. Regisseur und gebürtiger Heilbronner Felix Hassenfratz präsentierte das spannungsgeladene Familiendrama aus Süddeutschland einem begeisterten Publikum. In seinem intensiven Kino-Debüt widmet er sich mutig dem Tabu-Thema Missbrauch und erzählt von der Sehnsucht nach Liebe gegen alle Vernunft. „Wir sind im Ländle mit offenen Armen empfangen worden. Der Film ist hier verortet, gehört hier hin, ohne lokale Unterstützung wäre es schwierig gewesen. Hier wurden uns viele Türen geöffnet, Bereitschaft für diese wichtige Geschichte, die vielerorts in unserer Gesellschaft tabuisiert wird“ – so Regisseur Felix Hassenfratz bei der Premiere in Heilbronn.

× Erweitern Foto: © Jürgen Häffner Verlroene Ausverkaufter Saal bei der „Verlorene“-Premiere in Heilbronn

Zu der Veranstaltung kam auch Darstellerin Anne Weinknecht, die selbst aus Heidelberg stammt und bei den Dreharbeiten auch als Dialekt-Coach mitgewirkt hat. „Mit dem Dialekt wollten wir authentisch bleiben“ – so Felix Hassenfratz – „Ich würde mir wünschen, dass das im Medium Film häufiger auftaucht.“

Anwesend waren auch SWR-Redakteurin Stefanie Groß, Produzent Max Frauenknecht, Verleiher Stephan Winkler, Förderreferent Robert Gehring von der MFG Filmförderung sowie viele tatkräftige Unterstützer aus der Region, die in „Verlorene“ mitgespielt hatten.

Die Heilbronn-Premiere ist der Auftakt einer umfangreichen Kinotour von „Verlorene“, der am 17. Januar 2019 bundesweit im W-Film Verleih in die Kinos kommt. Weitere Vorführungen in Anwesenheit des Regisseurs und der DarstellerInnen (Maria Dragus, Clemens Schick, Anna Bachmann, Enno Trebs und Anne Weinknecht) finden in Düsseldorf, Köln, Berlin, Stuttgart und vielen weiteren deutschen Städten statt.

Zum Film: Maria (Maria Dragus) ist frei, wenn sie Orgel spielt. Zu Hause fühlt die 18-Jährige sich verantwortlich. Für Hannah (Anna Bachmann), ihre jüngere Schwester, die rebellierend den Ausbruch aus dem Dorf plant. Für Johann (Clemens Schick), ihren Vater. Nach dem frühen Tod der Mutter leben die beiden ungleichen Schwestern alleine mit ihm in der süddeutschen Provinz. Stoisch erfüllt Maria die Erwartungen der Anderen: als Beschützerin, Schwester und vom Vater geliebte Tochter. Alles ändert sich, als Valentin (Enno Trebs), ein junger Zimmermann auf der Walz, im Betrieb des Vaters Anstellung findet. Maria verliebt sich. Zum ersten Mal, gegen alle Vernunft. Doch je näher Valentin ihr kommt, umso mehr zieht sie sich zurück. Für die Bewahrung eines sorgsam gehüteten Geheimnisses ist Maria bereit sich aufzuopfern. Als Hannah der Wahrheit auf die Spur kommt, ist die Welt der Geschwister längst über ihnen zusammengestürzt. Hannah beschließt, ihre Schwester zu retten. Wenn es sein muss, auch gegen Marias Willen.

Alle Kinotermine finden Sie online unter www.wfilm.de/verlorene/