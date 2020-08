Die Netflix Original Serie »Away« ist ein spannendes, emotionales Drama um unglaubliche Fortschritte, zu denen Menschen fähig sind, sowie persönliche Opfer, die sie auf dem Weg bringen müssen. Als sich die amerikanische Astronautin Emma Green auf die Leitung einer internationalen Mannschaft und den ersten Raumflug zum Mars vorbereitet, muss sie damit leben, dass sie ihren Mann und ihre Tochter in dem Moment zurücklässt, in der beide sie am meisten bräuchten. Je weiter sich die Crew von der Erde entfernt, desto komplexer und dynamischer werden die emotionalen Konflikte, als allen bewusst wird, was sie zurückgelassen haben. »Away« handelt davon, dass wir manchmal die Heimat verlassen müssen, wenn wir nach den Sternen greifen.

»Away«, ab 04.09,

Netflix, www.netflix.de