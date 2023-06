Barbie

Filme über die aus Mädchenkinderzimmern kaum wegzudenkende Barbie gab’s schon etliche, bislang jedoch nur als Trickfilm oder Animationsserie. Greta Gerwig schickt mit Margot Robbie nun eine echte Schönheitsprinzessin auf die Leinwand - Ryan Gosling, mit ausgeprägtem Waschbrettbauch, als Ken an ihrer Seite. Und wieder lässt sich sagen: Alles so schön rosa hier! Doch Barbie ist es nicht rosa, sprich: perfekt genug. Als sie sich für den Geschmack ihrer Community etwas zu exzentrisch verhält, wird sie aus ihrem Reich verbannt. Sie landet in der realen Welt und entdeckt, dass es auch dort einige tolle Abenteuer zu erleben gibt. Sie lernt was echte Perfektion bedeutet und dass diese nicht einfach am Aussehen festgemacht werden kann. Zurück in Barbieland will sie ihre Freunde an ihren neu gewonnenen Erkenntnissen teilhaben lassen. Allein schon der Besetzung und Gerwigs Regiearbeit wegen dürfte diese Produktion auch die interessieren, die nie mit Barbie- oder Ken-Puppen gespielt haben.

Start: 20. Juli