Ein Familientreffen in einem Landhaus steht an – und es wird Zündstoff bergen, tiefe Nachdenklichkeit auslösen und auch in wütende Momente münden. Der Anlass ist nicht unbedingt ein fröhlich stimmender, denn die etwa 70-jährige Lily (Susan Sarandon) ist unheilbar krank und will mit dem Einverständnis ihres Mannes (Sam Neill) sowie ihrer Töchter Jennifer (Kate Winslet) und Anna (Mia Wasikowska) selbst­bestimmt aus dem Leben scheiden. Im Laufe des Wochenendes kommen jedoch verborgene Verletzungen, unangenehme Wahrhei­ten und Geheimnisse ans Licht. »Blackbird« ist das Remake des dänischen Films »Silent Heart« von 2014. Das auch auf humorvolle Momente setzende Drehbuch hat wie damals Christian Torpe geschrieben und dabei auch die ein oder andere Veränderung integriert, umgesetzt hat die Neuauflage »Notting Hill«-Regisseur Roger Michell wie zuvor als Kammerspiel, in dem sich unterschiedliche Emotionen die Balance halten und die Figuren, die alle auch ihr eigenes Päckchen im Leben zu tragen haben, lebensnah und menschlich erscheinen lassen, ohne dabei allzu sentimental zu werden. Start: 24. September