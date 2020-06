»BLOOD DRIVE« Die komplette erste Staffel auf DVD und BluRay

BLOOD DRIVE ist eine rasend schnelle Serie, die in einer apokalyptische Welt spielt, in der Wasser zu einer Rarität geworden ist und der Klimawandel zu einer massiven Temperaturerhöhung geführt hat. Die Kriminalität breitet sich immer mehr aus. In dieser Zeit veranstaltet Slink (Colin Cunningham) ein blutiges Rennen quer durch die trostlose Einöde der USA, welches mit durch menschliches Blut betriebene Fahrzeuge bestritten wird. Als Arthur (Alan Ritchson) der letzte gute Cop die grausige Betankung bei Rennstart stoppen will, lässt Slink ihn gefangen nehmen und der Fahrerin Grace D’Argento (Christina Ochoa) als Co-Piloten zuteilen. Mit Sprengladungen im Kopf, die es unmöglich machen sich zu weit voneinander zu entfernen, nehmen die beiden zusammen wider Willen am Rennen teil… Können sie den Wahnsinn stoppen?

»BLOOD DRIVE«, ab 24.07. auf DVD und BluRay, www.justbridge.de