Das 20. NaturVision Filmfestival konnte mit der Online-Ausgabe die Zuschauer*innen begeistern

Auch beim 20ten NaturVision Filmfestival spielten sie die Hauptrolle: mehr als 120 Filme aus den Bereichen Natur, Wildlife, Umwelt und Nachhaltigkeit. Rund 13.000 Zugriffe zählte man auf das Online-Angebot. Publikumslieblinge waren „Der kleine Held vom Hamsterfeld“, „Dear Future Children“ und der Kurzfilm „Clever Humpback Whale pops up for a snack“ Ein großer Teil des Rahmenprogramms mit Rückblicken, Interviews und dem „Raum zum Umdenken“ ist weiterhin online.

„Mit dem 20. NaturVision Filmfestival haben wir das Online-Angebot stark erweitert durch mehr Filme, zahlreiche Interviews und ein großes Rahmenprogramm,“ so Ralph Thoms, Festivalleiter. „Die Erfahrungen aus dem ersten Online-Festival 2020 flossen in eine neue Qualität des Rahmenprogramms. Das und natürlich die fantastischen Filme wurden von den Zuschauer*innen honoriert: das Feedback war überragend.“

Rund 13.000 Zugriffe auf das Online-Angebot zählte man beim diesjährigen NaturVision Jubiläumsfestival. Wie bereits im vergangenen Jahr lockte die Online-Ausgabe deutlich mehr Menschen an den verschiedensten Orten Deutschlands und der Welt vor den Rechner. Sowohl Hamburg und Berlin als auch in Österreich gibt es mittlerweile Fans des Festivals. Erfreulich, dass das junge Publikum einen immer größer werdenden Anteil ausmacht – über 2000 Schüler*innen aus 66 verschiedenen Schulen in und außerhalb von Baden-Württemberg nahmen das Angebot aus der NaturVision Umweltbildung wahr.

Für die Filmemacher*innen ist eine Nominierung im Internationalen Wettbewerb oder gar der Gewinn eines der renommierten Filmpreise – insgesamt werden in diesem Jahr 16 Preise und Preisgelder in Höhe von 53.000 Euro vergeben – genauso wichtig wie der Kontakt zum Publikum. Umso erfreulicher, dass auch die Gespräche mit 45 Filmschaffenden/Expert*innen rege besucht wurden. Und da es kaum möglich ist, in fünf Tagen das gesamte Programm wahrzunehmen, sind viele Angebote weiterhin online. Wer also das 20. Filmfestival noch einmal Revue passieren lassen will, darf sich auf Interviews, Preisträgervideos aus dem Bayerischen Wald, die NaturVision Chroniken und den „Raum zum Umdenken“ freuen.

Gespannt sein darf man auch auf den Sieger des NaturVision Filmpreis Baden-Württemberg, der im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Rahmen des Sonderprogramms biologische Vielfalt Baden-Württemberg am 24. September 2021 bekannt gegeben wird.

Ralph Thoms blickt nach vorne: „Wir freuen uns schon, die Erfahrungen im nächsten Jahr einzubringen, wenn wir dann 20 Jahre NaturVision feiern. Einstweilen danke ich allen Partnern, Förderern, unserem Publikum und meinem großartigen Team, ohne die ein solcher Kraftakt nicht zu stemmen wäre.“ Das 21. NaturVision Filmfestival findet vom 21. bis 24. Juli 2022 statt, sowohl in Ludwigsburg als auch online.

Online-Angebote, die weiterhin verfügbar sind finden sich hier:

- Raum zum Umdenken

- Interviews mit Filmemacher*innen und Expert*innen

- Bildung für Nachhaltige Entwicklung

- NaturVision Jubiläumsschrift und weitere Jubiläumsspecials

Das NaturVision Filmfestival wird veranstaltet von der Earth-Vision UG; Mitveranstalter sind die Film- und Medienfestival gGmbH, die Stadt Ludwigsburg sowie das Central Filmtheater. Gefördert wird das Festival vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, von der Filmförderung Baden-Württemberg und der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg sowie der Baden-Württemberg-Stiftung. Zu den Partnern und Unterstützern gehören die HAHN+KOLB GmbH, Audi Stiftung für Umwelt, dieUmweltdruckerei, die SportRegion Stuttgart, die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, das Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt des Landes Baden-Württemberg. Medienpartner sind Ludwigsburger Kreiszeitung, ARTE Magazin, Moritz, forum nachhaltig wirtschaften, oekom Verlag und Hallo Ludwigsburg.