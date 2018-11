× 1 von 2 Erweitern Timo Wuerz Künstler Timo Wuerz × 2 von 2 Erweitern Timo Wuerz Prev Next

Der Verlag Tokyopop präsentiert im November das neue Artbook von Timo Wuerz, das mit beeindruckenden Tiergemälden überzeugt. Das Buch liegt dem Künstler, welcher in Schwäbisch Hall geboren ist, ganz persönlich am Herzen. Er möchte damit auf die Vielseitigkeit der Tierwelt und gleichzeitig auf die Bedrohung durch die Menschen hinweisen. In wundervollen Gemälden und Zeichnungen zeigt er Tiere, die unsere Hilfe benötigen und setzt ihnen ein Denkmal. Unterlegt ist das Werk, unter anderem, mit Kommentaren vom TV-Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke und dem Sea Shepherd-Gründer Paul Watson. Zehn Prozent des Erlöses werden den Black Mambas gespendet: Einer Gruppe mutiger Frauen gegen Wilderer.

»The Art of wild+free Animals« von Timo Wuerz, ab 15.11.

www.tokyopop.de und www.timowuerz.com