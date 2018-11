Der Dolmetscher

Irgendwie gehört es für Peter Simonischek seit seinem Affenmaskeneinsatz als „Toni Erdmann“ wohl dazu, auch in anderen Filmen Masken aufzuziehen.

So auch in diesem Roadmovie in Begleitung eines tschechischen Übersetzers auf den Spuren eines Vaters mit SS-Vergangenheit. Georg ist ein pensionierter Schwerenöter und Bonvivant, das genaue Gegenteil des ernsthaften und grüblerischen Ali. Zuerst abweisend, beginnt er in dem unerwarteten Besuch eine Chance zu sehen, den dunklen Fleck in der Familiengeschichte endlich aufzuarbeiten. Er engagiert Ali kurzerhand als Fremdenführer und Übersetzer für eine gemeinsame Forschungsreise durch die Slowakei. Trotz des schweren Themas blitzen immer wieder Witz und Schalk durch.