× Erweitern Der Vorname

Der Vorname Adolf gehörte 1890 noch zu den häufigsten Babynamen in Deutschland und erlebte nach 1933 für ein paar Jahre ein Zwischenhoch. Sein Kind heute auf diesen Namen zu taufen, verbietet sich aus naheliegenden Gründen geradezu. Vor sechs Jahren griff eine französische Gesellschaftskomödie die Diskussion um eine solche Namensgebung auf unterhaltsame Weise auf, nun nimmt sich Sönke Wortmann des amüsant-entlarvenden Theaterstoffs mit prominenter Besetzung an. Mit dabei sind u.a. Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, die zur Schauspielerin des Jahres gekürte Caroline Peters, Justus von Dohnányi und in einer Nebenrolle Iris Berben. Von einem gemütlichen Abendessen unter Freunden kann bald schon nicht mehr die Rede sein.