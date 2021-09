Die größte IMAX-Leinwand der Welt feiert am 30. September ihre Premiere

Wie die Lochmann Filmtheaterbetriebe und die IMAX Corporation bekannt gegeben haben, soll die größte Leinwand der Welt (44 x 23 Meter), die es im neuen IMAX-Kino – das direkt an den Traumpalast in Leonberg anschließt und rund 600 Gästen Platz bietet – geben wird, am 30. September ihre Premiere feiern.

Pünktlich zum Blockbuster des Jahres „James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben“ öffnet das Unterhaltungscenter, das vom Architekturbüro Schuhmacher & Partner entworfen wurde, seine Türen für alle, die in den Genuss des intensivsten Kinoerlebnisses, das die Filmtechnik zu bieten hat, kommen wollen. Die bahnbrechende IMAX-Laser-Technologie nimmt die Zuschauer:innen mit an die Grenzen der Realität und vermittelt das Gefühl, direkt in den Film eintauchen zu können. Die Laser-Technologie wurde exklusiv für die größten IMAX-Leinwände entwickelt. Sie erzeugt kristallklare Bilder mit höchster Brillanz und bestätigt damit einmal mehr, dass man die aktuellen Blockbuster auf der großen Leinwand gesehen haben muss.

Die hochauflösende 4K-Projektion setzt weitere optische Maßstäbe. Sie erschafft gestochen scharfe Bilder, extreme Kontraste und liefert das größte Farbspektrum, das den Filmemachern zur Verfügung steht, um die verschiedensten, exotischsten Farben zu intensivieren und sie zum Leuchten zu bringen.

Die neueste 12-Kanal-Soundtechnik, die selbst Nebengeräusche hörbar macht, sorgt für einen noch größeren Kontrastumfang und dynamischen Sound, der in seiner Breite bereits zu spüren ist, bevor man ihn hört.

Was die Kinobesucher:innen ab 30. September im neuen Traumpalast-IMAX in Leonberg erwartet:

Schärfe: Unglaubliche Details in gestochen scharfen Bildern, welche auf den größten Leinwänden der Welt ein Höchstmaß an Realismus und Intensität erschaffen.

Helligkeit: Die Laser-Technologie erzeugt ein extrem hohes Helligkeitsniveau, um die IMAX-Leinwände mit den intensivsten und lebensechtesten Bildern in 2D und 3D zu füllen, die die Kinotechnik zu bieten hat.

Kontrast: Maximale Kontraststufen in jedem Bild erschaffen eine Tiefe, die die Zuschauer:innen aus ihrer Welt entführt und direkt in den Film hineinzieht.

Farbe: Das größte Farbspektrum, das Filmemachern zur Verfügung steht, um innerhalb der IMAX-Technologie die kräftigsten, tiefsten und leuchtendsten Farben zu erzeugen, die es auf Kinoleinwänden zu sehen gibt.

Sound: Egal ob es sich um eine fallende Stecknadel oder die pulsierende Kraft eines ausbrechenden Vulkans handelt, das 12-Kanal-Soundsystem sorgt für eine neue Art von kraftvollem Sound, der das Publikum direkt in den Film hineintauchen lässt und der in seiner Wucht bereits spürbar ist, bevor man ihn hören kann.

Doch das ist bei Weitem noch nicht alles: Zusätzlich zur modernsten Kinotechnologie wird es im IMAX-Center zukünftig auch ein „Betten-Kino“, in man sich auf luxuriösen Lounge-Liegen entspannen kann, ein Bowlingcenter mit 18 futuristischen Bahnen sowie ein gehobenes italienisches Restaurant mit Dachterrasse geben.