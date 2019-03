Die letzte Staffel Game of Thrones

× Erweitern Game of Thrones Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

Der Winter ist endlich gekommen: Nach über einem Jahr Pause steht die achte und letzte Staffel der Kultserie »Game of Thrones« kurz bevor. Endlich wird sich entscheiden, wer letztendlich auf dem Eiserern Thron sitzt – sofern es am Ende überhaupt noch einen Eisernen Thron gibt und die Weißen Wanderer Westeros nicht völlig überrannt haben. Alle Figuren und Parteien, von Jon Schnee über Daenerys Targaryen und cersei Lennister bis zu Sansa Stark, Euron Greyjoy und Tyrion Lennister, sind in Position, um sich ihrem letzten, finalen Kampf zu stellen. Zwar wird die achte Staffel der Fantasy-Serie nur sechs Folgen beinhalten, jede davon verspricht allerdings ein filmreifes und episches Spektakel zu werden, das selbst die monumentalen Schlachten vorherigen Staffeln übertrifft.

»Game of Thrones« Staffel 8

ab 15.04. auf Sky, www.sky.de