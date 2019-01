Die Serien-Highlights 2019

× Erweitern Foto: Netflix Dark »Dark« Staffel 1

Streamingdienste wie Amazon Prime, Sky und Netflix werden immer beliebter. Neben Filmen sind es vor allem die Serienliebhaber, die regelmäßig auf den Online-Portalen nach Unterhaltung suchen. Auf Amazon Prime startet am 18. Januar die neue Staffel der »Grand Tour«. In der dritten Staffel Reisen James May, Jeremy Clarkson und Richard Hammond u.a. nach Kolumbien, China und England. Für 2019 hat Netflix bereits einige Highlights, wie »Dark« Staffel zwei und »Stranger Things« Staffel drei angekündigt. Darunter auch die Realverfilmung der »Witcher«-Reihe mit Henry Cavill in der Rolle als Gerald von Riva. Der genaue Erscheinungstermin steht noch nicht fest. Der Streamingdienst Sky hat 2019 mit der letzten Staffel »Game of Thrones« den wohl größten Brocken. Im April entscheidet sich der Kampf um den eisernen Thron.

Mehr Infos auf www.sky.de, www.netflix.de und www.amazon.de