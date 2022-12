Ab 1. Dezember: Die stillen Trabanten

In seinem letzten Spielfilm hat Thomas Stuber »In den Gängen« eines Getränkemarktes von einer Annäherung zweier Außenseiterfiguren erzählt, auch damals basierte die Handlung auf einer Erzählung des Schriftstellers Clemens Meyer. Nun sind gleich mehrere Episoden aus dem Werk des Autors zusammengeführt, in allen treffen einsame Herzen und Seelen zu meist nächtlicher Stunde aufeinander. Es sind leise Begegnungen am Rande einer ostdeutschen Stadt, in denen die Protagonisten die Schwere des Alltags und das Gefühl von Heimatlosigkeit zu vergessen suchen. Mit Albrecht Schuch als Burgerbrater, Charly Hübner als Wachmann Erik, Martina Gedeck als geschundener Reinigungskraft und Nastassja Kinski als tröstender Friseurin ist dieser vom Leben in Deutschland erzählende Film großartig besetzt.

Start: 1. Dezember