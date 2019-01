× Erweitern Foto: Universum Film Mile 22

In »Mile 22« zeigt sich mark Wahlberg in einer seiner bislang härtesten Rollen. Unter der Regie von Peter Berg überzeugt er als Elite-Agent, der keine Gnade kennt und schonungslos sein Ziel verfolgt. Peter Berg inszenierte eine knallharte Story, gespickt mit Stunts, Martial- Arts-Szenen und jeder Menge Action und schuf damit eine rasante, in Echtzeit erzählte Geschichte mit einer Menge hoch spannender Twists.

