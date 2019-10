Ein Kinosessel für zu Hause – Umbau im Traumpalast Schwäbisch Gmünd

Bauabschnitt 2 beginnt! Aus dem Turm Theater in Schwäbisch Gmünd wird nach und nach der neue Traumpalast – der Umbau der Kinosäle ist in vollem Gange.

Wer schon immer vom eigenen Heimkino träumt muss unbedingt in den Traumpalast Schwäbisch Gmünd! Am 2. Oktober findet im Saal »Kino 1« um 20 Uhr eine Vorstellung des Films »Rambo: Last Blood« statt, danach heißt es: Feuer frei zum Stuhlausbau! Denn jeder Gast, der ein gültiges Ticket vorweisen kann, darf nach der Vorstellung so viele Kinosessel abmontieren und mitnehmen, wie er tragen kann. Auch die Pärchensitze sind freigegeben und können ergattert werden! Der Saal ist bereits restlos ausverkauft.

Beachtet werden muss, dass jeder Besucher ein Vorrecht auf den Stuhl hat, auf dem er sich die Vorstellung angeschaut hat. Unbesetzte Stühle darf mitnehmen, wer möchte.

Damit alles klappt, wird diverses Werkzeug benötigt:

Gabelschlüssel / Steckschlüssel: 13 mm

Inbus: 4 mm

Kreuzschlitzschraubenzieher

Torx: T25

Das Kino selbst hat kein Werkzeug, das es verleihen kann.

Für diejenigen, die keine Karten mehr ergattern konnten, gibt es jedoch keinen Grund zur Traurigkeit, denn im Zuge der Umbaumaßnahmen werden auch die weiteren vier Kinosäle renoviert und die darin enthaltenen Kinositze zum Ausbau freigegeben.

Wenn die nächsten Vorstellungen mit anschließendem Stuhlausbau feststehen, hält MORITZ euch auf dem Laufenden, weitere Infos zu den Vorstellungen gibt es HIER!