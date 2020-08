Das zwei Jahre altes Mädchen Einz aus Bangkok ist die jüngste Person, die je kryokonserviert wurde. Nachdem sie an einem Gehirntumor stirbt, lagert ihre Familie ihre Überreste in einem Labor in Arizona. Der Vater will Einz eine Wiedergeburt in einem regenerierten Körper ermöglichen. Sein Sohn Matrix will dabei helfen. Doch was der Junge später erfährt, wird an der radikalen Hoffnung in die Wissenschaft der Familie rütteln.

Eingefroren: Hoffnung auf ein zweites Leben, ab 15.09, www.netflix.de