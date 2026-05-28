Elf Tage Filmfestival in Gaildorf, 08. bis 18.07.26

Eines der wichtigsten Open Air Kinos der Region wird zum Highlight des Sommers: Der Gaildorfer Kinoverein Sonnenlichtspiele zeigt vom 8. bis 18. Juli im Hof des Alten Schlosses elf cineastische Meisterwerke. Einlass ist jeweils um 20 Uhr, dann öffnet auch die Gastronomie im Schlossgraben. Vorstellungsbeginn ist gegen 21.45 Uhr. Gezeigt werden die Filme »Extrawurst« (8. Juli), »Song, Sung, Blue« (9. Juli), »Springsteen« (10. Juli), »Der Astronaut« (11. Juli), »Die Ältern« (12. Juli), »Das Kanu des Manitu« (13. Juli), »Für immer ein Teil von Dir« (14. Juli), »Ein Münchner im Himmel« (15. Juli), »Ach, diese Lücke...« (16. Juli), »Die Farben der Zeit« (17. Juli) und »Ein fast perfekter Antrag«, (18. Juli). Karten gibt es ab 20. Juni im Vorverkauf bei Schreibwaren & Bücher Hirth-Aller sowie online.

Mi. 8. bis Sa. 18. Juli, Altes Schloss, Gaildorf, sonnenlichtspiele.de