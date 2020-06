»Feuerwehrmann Sam« Die komplette 9. Staffel auf DVD

Im kleinen Hafenstädtchen Pontypandy leben Feuerwehrmann Sam und seine Freunde. Gemeinsam mit Hauptfeuerwehrmann Steele, seiner Kollegin Penny und dem Rock’n’Roll begeisterten Cridlington, hilft Sam den Bewohnern des Städtchens Tag für Tag aufs Neue aus brenzligen Situationen. Ob Hausbrände, verirrte Katzen, Eisglätte oder Seenot. Sam bewahrt stets einen kühlen Kopf und greift ein, um das Unheil abzuwenden und seinen Freunden aus der Not zu helfen. In der neunten Staffel zieht eine neue Familie nach Pontypandy: Lizzie, ihr Mann Joe und Tochter Hannah Sparkes. Obwohl die elfjährige Hannah im Rollstuhl sitzt, steht sie ihren neuen Freunden in nichts nach. Gemeinsam unternehmen sie Ausflüge, spielen Fußball oder dekorieren Theateraufführungen.

»Feuerwehrmann Sam«, ab 26.06. auf DVD, www.justbridge.de