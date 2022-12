Filmkiste Januar 2023

Ein Mädchen entdeckt einen Blauflussbarsch – und wird zur Aktivistin als sie erkennt, dass seine Art bedroht ist. „Blueback – Eine tiefe Freundschaft“ zeigt schöne Natur mit sichtbar computergeniertem Fisch. Start: 29. Dezember

Um Schweizer Uhrenwerke und jene, die sie schon 1877 bauten, geht es in „Unruh“. So abgelegen das Dorf, so sehr nimmt man teil an den großen Veränderungen auf der Welt. Filmisch sehr gelungen. Start: 5. Januar

Vor mehr als 25 Jahren wurde aus dem Ostfriesen Hans Peter Geerdes der Künstler H.P. Baxxter. „FCK 2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter“ hat ihn und seine Mitstreiter begleitet. Start: 12. Januar

Vergnügt und frech, das war 1990 die Komödie „House Party“. Und die kehrt nun als „House Party - Fake it till you make it“ als zeitgemäßes Remake mit flotten Sprüchen zurück auf die Leinwand. Start: 12. Januar

Cromer in North Norfolk hat den längsten Pier Großbritanniens. „Seaside Special“ hat sich umgeschaut, was am Ende dieses Stegs an Spektakel in einem Theater an Comedy, Magie und Musik geboten wird. Start: 19. Januar

Das Buch „Die drei ??? - Erbe des Drachen“ gibt es schon zu Weihnachten, bald darauf auch die Verfilmung. Ein Praktikum am Filmset eines Dracula-Films sorgt bei den jungen Detektiven für Nervenkitzel. Start: 26. Januar

Der 15-jährige Afroamerikaner Emmett Till wird in den 1950er Jahren in Mississippi ermordet, weil er mit einer weißen Frau geflirtet haben soll. „Till – Kampf um die Wahrheit“ zeichnet den Fall nach. Start: 26. Januar

„Return to Seoul“ handelt von einer Identitätssuche einer jungen Frau, die als Baby von französischen Eltern adoptiert worden ist und nun in Korea nach ihren Wurzeln sucht. Start: 26. Januar