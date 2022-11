Filmkiste November 2022

Ein Mord in der Londoner Theaterszene sorgt für Aufruhr, die Ermittler ziehen oft voreilige Schlüsse. Inszeniert ist „See how they run“ in ungewohnt altmodischer Manier – und das ist sympathisch. Start: 27. Oktober

„Männertrip“ hieß einer seiner ersten Filme, nun erzählt US-Regisseur Nicholas Stoller in „Bros“ von einer Mann-Mann-Beziehung.Dabei handelt es sich um die erste schwule RomCom Hollywoods. Start: 27. Oktober

Gut, dass Bilder auf der Leinwand nicht riechen. Der Dokumentarfilm „Invisible Demons“ hat die schlechte Luft und Wasserqualität in Neu Delhi zum Thema. Von Exotik keine Spur. Start: 3. November

Schwarze Komödie, das können’s in Bayern besonders gut. In „Wer gräbt den Bestatter ein?“ geht’s um einen besonderen Wettstreit zweier Landgemeinden. Eine nennt sich nicht von ungefähr Greisendorf. Start: 3. November

Drei Oscars hat das Science-Fiction-Action-Abenteuer „Black Panther“ 2019 gewonnen. „Wakanda Forever“ wartet nun mit weiteren Grabenkämpfen aus der afrofuturistischen Welt auf. Start: 9. November

Obwohl nur eine bescheidene Haushaltskraft im London der 1950er Jahre, hat die Witwe Ada (Lesley Manville) einen Wunsch. „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ ist solide Familienunterhaltung. Start: 10. November

Das französische Drama „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ arbeitet sich an der Geschichte und dem Schmerz eines jungen Vaters, dessen Frau beim Bataclan-Anschlag ums Leben kam, ab. Start: 10. November

Als 2016 der kanadische Songpoet starb, gab er noch grünes Licht für den sein Lebenswerk zusammenfassenden Dokumentarfilm. Nun kommt „Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song“ ins Kino. Start: 17. November