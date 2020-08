× 1 von 8 Erweitern »Der göttliche Andere« × 2 von 8 Erweitern »Eine private Angelegenheit« × 3 von 8 Erweitern »Drei Tage und ein Leben« × 4 von 8 Erweitern »Die Epoche des Menschen« × 5 von 8 Erweitern »Faking Bullshit - Krimineller als die Polizei erlaubt!« × 6 von 8 Erweitern Gordon Timpen »Hello again - Ein Tag für immer« × 7 von 8 Erweitern »Resistance« × 8 von 8 Erweitern »Space Dogs« Prev Next

In der Komödie »Der göttliche Andere« verliebt sich ein Fernsehreporter in Rom in eine junge Frau, die Nonne werden möchte. Gegenspieler bei seinem Werben ist also kein Geringerer als Jesus. Start: 27. August

Ebenfalls in Italien, konkret dem Piemont, spielt »Eine private Angelegenheit«. Es ist der letzte gemeinsame Film der Brüder Paolo und Vittorio Taviani, nachdem letzterer 2018 83-jährig verstarb. Start: 3. September

In die belgischen Ardennen geht es im Thriller »Drei Tage und ein Leben«. Ein Kind verschwindet, dann verwischt Sturm Lothar die Spuren im Wald. Mit dabei ist auch Sandrine Bonnaire. Start: 3. September

Mit provokanten und unvergesslichen Bildern will der kanadische Dokumentarfilm »Die Epoche des Menschen« wachrütteln, wie kritisch es um den Planeten Erde steht. Hannes Jaenicke kommentiert. Start: 10. September

Eine Polizeistation in der NRW-Provinz soll geschlossen werden. Also erfinden die Beamten in »Faking Bullshit - Krimineller als die Polizei erlaubt!« kurzerhand kleine Verbrechen. Start: 10. September

Der Plot der deutschen Romantikkomödie »Hello again - Ein Tag für immer« erinnert schwer an das Prinzip des täglich grüßenden Murmeltiers. Eine Hochzeit soll verhindert werden – immer wieder. Start: 17. September

Matthias Schweighöfer spielt im Historiendrama »Resistance« Gestapo-Chef Klaus Barbie. Er soll eine Gruppe von Widerständlern um den späteren Pantomimen Marcel Marceau zerschlagen. Start: 24. September

Um das Verhältnis von Mensch und Hund geht’s in der Dokumentation »Space Dogs«. Beleuchtet wird es insbesondere am Beispiel von Laika, jener Hündin, die einst auf Mission in den Weltraum flog. Start: 24. September