Filmkiste August 2022

Luc Besson kehrt zurück an den Drehort von „Arthur and the Minimoys“ (2007). In „Arthur, Malédiction“ besucht ein Fan das Haus von Arthurs Opa und entdeckt Verbindungen zur Vergangenheit. Start: 28. Juli

Barry Levinson erzählt in „The Survivor“ die Geschichte des jüdischen Boxers Harry Haft (Ben Foster) auf drei Zeitebenen nach. Die Zeit im KZ ist in Schwarz-Weiß gefilmt. Start: 28. Juli

In der dänischen Verfilmung des Kinderbuches „Busters Welt“ muss ein Elfjähriger erkennen, dass das Leben nicht so einfach ist. Was gefällt, ist der unsentimentale Blick auf die Welt. Start: 4. August

„Nope“ ist ein neuer Film des Regisseurs Jordan Peele („Get out“). Er spielt auf einer Ranch in Kalifornien, auf der Pferde für Hollywood-Produktionen trainiert werden und Mysteriöses geschieht. Start: 11. August

Einem in der Agrochemie tätigen Konzern wird im französischen Öko-Drama „Goliath“ nach krebsverursachten Todesfällen der Kampf angesagt. Ein Lobbyist tritt dennoch für seine Sichtwiese ein. Start: 18. August

Nur um schon mal vorbereitet zu sein: die deutsche Komödie „Jagdsaison“ mit Rosalie Thomass scheut sich nicht vor Fettnäpfchen. Drei Frauen erleben darin ein chaotisches Wochenende. Start: 18. August

Im US-Film „Beast - Jäger ohne Gnade“ dreht ein gejagter Löwe mal den Spieß um und will zeigen, wer in der Savanne das Sagen hat. Ein Vater (Idris Elba) und seine Töchter bekommen das spüren. Start: 25. August

Das On/Off-Liebesdrama zwischen Tessa und Hardin geht mit „After Forever“ in die vierte Runde. Danach soll Schluss sein, es sei denn, Hollywood zaubert noch ein Prequel aus dem Hut. Start: 25. August