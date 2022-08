Filmkiste September 2022

Im französischen Drama »Die Farbe des Windes« soll eine deutsche Ingenieurin einen Windpark in der Provence aufbauen. Ihre Freundschaft mit einem überdrehten Teenager sorgt für Konflikte. Start: 25. August

Schon Wim Wenders war fasziniert vom herzerwärmenden portugiesischen Musikstil. Nun begibt sich die Doku »Fado - Die Stimmen von Lissabon« auf Spurensuche und stellt Künstler*innen vor. Start: 8. September

Es gibt ein Leben nach »Bibi & Tina«. Lina Larissa Strahl macht im Jugendfilm »Alle für Ella« auf junge Rockgitarristin in der Band Virginia Woolfpack. Die Songs gehen gut ins Ohr. Start: 8. September

Mit einer um zusätzliche Szenen verlängerten Schnittfassung wagt das Marvel-Kinoabenteuer »Spider-Man: No Way Home - The more Fun Stuff Version« einen neuen Anlauf zur Eroberung der Leinwände. Start: 8. September

Und auch diesen Film hat man schon auf Leinwand sehen können, allerdings vor 40 Jahren schon. Zum Jubiläum dreht die Enterprise in »Star Trek II: Der Zorn des Khan« eine Ehrenrunde. Start: 8. September

Um eine Fortsetzung handelt es sich bei »Fisherman‘s Friends 2: Gegen den Wind und auf das Leben«. Der Herrenchor aus Cornwall hebt in dieser Wohlfühlkomödie erneut die Stimmen an. Start: 15. September

Der Titel »Alle reden übers Wetter« des deutschen Regiedebüts von Annika Pinske ist irreführend, denn geredet wird anlässlich des Heimatbesuchs der 39-jährigen Clara in MeckPomm über anderes. Start: 15. September

»Lieber Kurt« ist ein neuer Film von und mit Til Schweiger. Er und seine Ex-Partnerin Jana (Jasmin Gerat) teilen sich darin das Sorgerecht für ihr gemeinsames Kind (Levi Wolter). Start: 15. September