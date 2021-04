Filmtipps für einen gemütlichen Abend

Filme sind zu jeder Jahreszeit ein gutes Medium, das man gemeinsam mit seiner Familie und seinen Freunden genießen kann. Dabei ist die Auswahl für den perfekten Film nicht immer leicht. Manchmal scheitert ein harmonischer Filmabend bereits an der Auswahl des passenden Films. Das muss jedoch nicht sein. In diesem Artikel haben wir Ihnen ein paar Filme aufgelistet, die viele Geschmäcker treffen.

Ocean's Eleven

Der Film Oceans 11 glänzt mit einer unglaublichen Stardichte. Mit George Clooney und Julia Roberts in den Hauptrollen spielen auch Brad Pitt und Matt Damon in überzeugenden Rollen. In dem Film geht es um einen geplanten Casinoraub, zu dem der raffinierte Gangster Danny Ocean ein Team aus Experten zusammentrommelt. Beim Schauen des Films überkommt einen ein tolles Gefühl, das einem dazu entführt, selbst das Ambiente eines Casinos erleben zu wollen. Das geht natürlich auch ganz bequem von zu Hause aus, da man viele Casinospiele wie beispielsweise Texas Holdem im Internet spielen kann.

Matrix

Die Filmtrilogie um die digitale Welt, in der wir alle leben könnten, ist ein absolutes Meisterwerk der Filmgeschichte. Die Stunts und Effekte können auch mit den heutigen Spezialeffekten locker mithalten und überbieten diese an einigen Stellen sogar. Der Film mit einem brillanten Keanu Reeves und einem Laurence Fishburne in Bestform ist ein absolutes Muss für jeden Filmfan. Dabei bietet die gesamte Trilogie neben brillanten Actionszenen auch eine tiefe und mitreißende Geschichte mit unvorhersehbaren Wendungen.

Die Jurassic Park-Reihe

Jurassic Park ist einer der erfolgreichsten Filme der 90er Jahre. Mit modernster Filmtechnik ist vor allem der erste Teil ein Muss für jeden Filmfan, der Suspense liebt. Der Film basiert auf dem Roman von Michael Crichton, in dem es darum geht, dass eine Firma Dinosaurier klont und diese in einem Freizeitpark zur Schau stellen möchte. Firmengründer John Hammond lädt eine Gruppe bestehend aus Wissenschaftlern ein, sich den Park vor der Öffnung anzusehen und sich ein eigenes Bild zu machen. Jedoch geht bei der ersten Besichtigung einiges schief und die Parkbesucher müssen um ihr Leben fürchten. Bestehend aus der klassischen Trilogie und zwei Jurassic World Filmen bietet die Reihe zum aktuellen Zeitpunkt fünf Teile. Starregisseur Steven Spielberg führte beim ersten und zweiten Teil der Reihe Regie.

Spider-Man: A New Universe

Der Animationsfilm "Spider-Man: A new universe" hat verdient im Jahr 2019 den Oscar für den besten animierten Film gewonnen. In diesem Film schlüpft der Teenager Miles Morales in das Spinnenkostüm. Gemeinsam mit Spinnen-Superhelden aus Paralleluniversen muss er den Mafiaboss Wilson Fisk davon abhalten, die verschiedenen Dimensionen zu zerstören. Der Film kommt mit einem bisher nie dagewesenen Stil daher und kombiniert bei der Darstellung der Dimensionen und Charaktere verschiedene Animationsstile.

Heimische Filme und Kunstproduktionen aus aller Welt

Aber auch Filmfans, die nicht unbedingt auf die Produktionen aus Hollywood stehen, können bei einem Filmabend auf ihre Kosten kommen. Im Netz gibt es heimische Produktionen und Filme aus dem Ausland auf diversen Streamingplattformen. Eine Inspiration, welche Filme sich für Kunstfilmfans lohnen, finden Sie unter anderem bei den Teilnehmern der Filmschau Baden-Württemberg. Neben abendfüllenden Produktionen gibt es hier auch einige hochwertige Kurzfilmproduktionen.