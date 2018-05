Freilichtkino für Frischluftfreunde

× Erweitern Moving Adventures Medien GmbH

Sommerzeit ist Kinozeit: Wenn sich das Leben langsam aber sicher wieder nach draußen verlagert, dann haben auch die Open Air Kinos Hochsaison. Schließlich gibt es fast nichts Schöneres, als einen lauen Sommerabend mit Picknickkorb und kuscheliger Decke unter freiem Himmel zu verbringen und sich gedanklich in eine andere Welt entführen zu lassen.

Ab Juni kommen Frischluftfreunde sogar doppelt auf ihre Kosten, denn Moving Adventures startet sein großes Sommerprogramm: Dabei sind die European Outdoor Film Tour, die International Ocean Film Tour und die Banff Mountain Film Festival World Tour auf den schönsten Open Air Leinwänden des Landes zu sehen. Die Devise lautet: Zurücklehnen, entspannen, die besten Outdoorund Abenteuerfilme genießen – und vom nächsten Urlaub träumen.

EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 17/18 - This is real!

Seit ihrer Gründung in 2001 steht die EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR (E.O.F.T.) für echte Abenteuer- und Outdoorgeschichten. Protagonisten, Sportarten, Länder und Abenteuer wechseln jedes Jahr – aber eines bleibt immer gleich: THIS IS REAL!

Die E.O.F.T. zeigt die wahren Abenteuer. Ohne Skript. Ohne Schauspieler. Ohne Special Effects. Das Programm der diesjährigen E.O.F.T. ist vielseitig wie abwechslungsreich. So geht es u.a. mit Ben und James aus DUG OUT im Einbaum durch den Dschungel Ecuadors, die Doku INTO TWIN GALAXIES lockt mit Snowkites und Kajaks auf Erkundungstour durch das ewige Eis Grönlands und eine Gruppe waghalsiger Mountainbiker folgt in FOLLOW THE FRASER dem längsten Fluss British Columbias quer durch Kanada. Die E.O.F.T. macht Lust auf Abenteuer und sorgt für schwitzige Hände.

Alle Filme im Überblick:

• ICE CALL – Freeskier Sam Favret folgt dem Ruf des Eises im „Mer de Glace“.

• DUG OUT – Benjamin Sadd und James Trundle erkunden den Amazonas mit einem selbstgebauten Einbaum.

• INTO TWIN GALAXIES – Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry und Erik Boomer auf Abenteuerreise in Grönland.

• LA CONGENIALITÀ – THE ATTITUDE OF GRATITUDE – Simone Moro und Tamara Lunger als ungleiche Seilschaft.

• FOLLOW THE FRASER – Die Mountainbiker Kyle Norbraten, James Doerfling und Tom van Steenbergen entdecken Kanada neu.

• USHBA – Für Freerider Samuel Anthamatten geht’s mit Skiern auf den georgischen Mount Ushba.

ZEITRAUM: 4. JUNI 2018 - SEPTEMBER 2018

