Grundsteinlegung für den neuen Traumpalast

× Erweitern Traumpalast Schwäbisch Gmünd Lara und Marius Lochmann legen gemeinsam mit Oberbürgermeister Richard Arnold die Zeitkapsel mit Zeit-Zeugen-Dokumenten unter den Grundstein, Heinz Lochmann präsentiert den Teil-Baufreigabeschein für den ersten Bauabschnitt. Ebenfalls anwesend eine Delegation des Schwäbisch Gmünder Stadtrats.

Seit Mai 2018 gehört das Turm Theater Schwäbisch Gmünd zu den Lochmann Filmtheaterbetrieben. Vergangenen Mittwoch, den 7. November, erfolgte nun die offizielle Grundsteinlegung für den Um- und Erweiterungsbau zum Traumpalast Schwäbisch Gmünd. Symbolisch wurde eine Zeitkapsel im Boden vergraben, die von einer Betonplatte mit dem eingravierten „Geburtsdatum“, wie Heinz Lochmann es stolz bezeichnet, geschützt wird. In der Kapsel befinden sich die Tagesausgaben der Gmünder Lokalzeitungen, zwei Filmplakate von derzeit aktuellen Kinofilmen, eine Ausgabe des Branchenmagazins Filmecho mit einem Bericht über das Kino sowie die Baupläne.

× Erweitern Traumpalast Schwäbisch Gmünd Gruppenbild nach der Grundsteinlegung, v.l.n.r.:Stadtrat Thomas Kaiser, Dezernatsleiter Gerhard Hackner, Stadträtin Karin Rauscher, Geschäftsführer Heinz Lochmann, Baubürgermeister Julius Mihm, Oberbürgermeister Richard Arnold, Walter Deininger, Lara Lochmann, Marius Lochmann

Vertreter der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und des Inklusionsbeirats waren zum offiziellen Spatenstich gekommen, als Oberbürgermeister Richard Arnold Kinobetreiber Heinz Lochmann die Teil-Baugenehmigung für den neuen Gebäudekomplex überreichte. Eine Teil-Genehmigung deshalb, „weil es noch strategische Fragen zu klären gibt“, erklärte Arnold.

× Erweitern Traumpalast Schwäbisch Gmünd Marius Lochmann befüllt gemeinsam mit Oberbürgermeister Richard Arnold die Zeitkapsel mit Zeit-Zeugen-Dokumenten. Ebenfalls im Bild Geschäftsführer Heinz Lochmann, Lara Lochmann und Baubürgermeister Julius Mihm.

Es wird einige Neuerungen im Turm Theater in Schwäbisch Gmünd geben. Vom einstigen Eingang des Rex-Kinos ist nichts mehr zu sehen, dieser Teil des Gebäudes wurde bereits vollständig abgerissen. Hier soll nun der neue, lichtdurchflutete Eingangsbereich des zukünftigen Traumpalast entstehen. Zu den fünf bereits bestehenden Kinosälen sind fünf weitere Säle geplant, die mit modernster Kinotechnik ausgestattet werden sollen. Ebenfalls viel Wert legt Heinz Lochmann auf eine große Programmvielfalt. So sollen nicht nur die aktuellen Blockbuster gezeigt werden, auch Originalfassungen, spezielle Kinder- und Familienvorstellungen sowie Opern- und Konzertübertragungen aus aller Welt gehören unter vielen anderen Angeboten zum neuen Traumpalast-Konzept. Großes Lob vor allem von den Mitgliedern des Inklusionsbeirats erhielt das Vorhaben, das Kino barrierefrei zu gestalten, mit rollstuhlgerechtem Zugang und der Installation eines Aufzugs. „Wir freuen uns sehr auf unseren neuen Standort in Schwäbisch Gmünd“, so Heinz Lochmann mit seinen Kindern Lara und Marius Lochmann.