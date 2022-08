Selten wurde in einer Eberhofer-Verfilmung so viel geballert wie nun im wieder von Ed Herzog inszenierten achten Fall. In diesem ist ganz Niederkaltenkirchen im Lotto-Fieber, liegen doch 17 Millionen im Jackpot. Als die Annahmestelle scharf beschossen wird, wird Eberhofer neugierig.

Start: 4. August