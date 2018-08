× Erweitern Gundermann

An Hoyerswerda erinnert man sich vor allem noch wegen der Gewalt, mit der vor 26 Jahren Neonazis in einem Plattenbauviertel wüteten. Hoyerswerda war aber auch die Heimatstadt des Liedermachers Gerhard Gundermann, im Hauptberuf Baggerfahrer auf einer Braunkohlehalde. Andreas Dresen, bestens vertraut mit Ost-Geschichten (»Stilles Land«, »Raus aus der Haut«), hat nun das Leben des teils naiven, dafür umso liebenswerteren Träumers, der 1998 im Alter von 42 Jahren verstarb, verfilmt, Alexander Scheer spielt ihn und singt auch alle Songs selbst. Es ist ein Film mitten aus dem Leben der alten DDR wie dem Ankommen in der Nachwendezeit, als auch bei vermeintlich unbescholtenen Bürgern deren Verstrickungen ins Stasi-Spitzelsystem ans Tageslicht kamen.

MORITZ vergibt 5/5 Punkten.