Comedy-Special auf ­Netflix: »Hannah Gadsby: Douglas«

Komikerin, Emmy- und Peabody-Preisträgerin Hannah Gadsby überraschte die Comedy-Szene bereits mit ihrer etwas anderen Show »Nanette«. Damit hat sie nicht zuletzt auch für sich selbst die Messlatte extrem hoch gehängt. Also benannte sie ihr schwieriges zweites Projekt nach ihrem ältesten Hund und nahm ihn auf ihre Welttournee mit, die in Los Angeles endete, wo auch ihr zweites Net-flix Comedy-Special »Hannah Gadbsy: Douglas« aufgezeichnet wurde. Die hohen Erwartungen an Gadsby werden mit ihrem neuen Programm aber in jedem Fall erfüllt. Dabei geht es mit einem Frauchen voller sprühendem Geist und Humor vom Hundepark direkt in die Zeit der Renaissance und wieder zurück.

»Hannah Gadsby – Douglas«, ab 26.05. auf Netflix, www.netflix.de