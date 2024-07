Hauptpreis für Marathi-Spielfilm ‚Sthal – A Match‘ beim 21. Indischen Filmfestival Stuttgart

Das Marathi-Drama ‚Sthal – A Match‘ von Regisseur Jayant Digambar Somalkar wurde am Sonntag vom 21. Indischen Filmfestival Stuttgart mit dem Hauptpreis, den mit 4.000 Euro dotierten 'German Star of India', ausgezeichnet. Der Gewinnerspielfilm erzählt vom Kampf einer jungen Frau gegen das unterdrückerische Patriarchat, das ihrem Leben Entscheidungen aufzwingen will.

Die mit 1.000 Euro dotierte Trophäe für den besten Kurzfilm erhielt 'Kav Kav' von Regisseur Swanand Wagh. Im Film engagiert sich ein unschuldiger Teenager gegen Vorurteile gegenüber seiner menstruierenden Mutter.

Den mit 1.000 Euro dotierten Dokumentarfilmpreis gab es für ‚Chaawal' von Tamjeed Elahi Khan, der den teils verschwenderischen Umgang mit dem kostbaren Nahrungsmittel Reis thematisiert. Eine Lobende Erwähnung gab es für den Dokumentarfilm ‚Langur‘ von Haider Khan über einen Mann im Affenkostüm.

Rajni Basumatarys Drama 'Gorai Phakhi – Wild Swans' bekam den undotierten 'Director's Vision Award'. In den Ausläufern des Bodolandes an der indisch-bhutanischen Grenze erholt sich eine patriarchalischen Gesellschaft von einem jahrzehntelangen bewaffneten Konflikt zwischen dem Staat und separatistischen Gruppen. Der Film beleuchtet das Leben der dortigen Frauen.

Der mit 500 Euro dotierte Werbefilmpreis ging an 'Red Label' Nobin Dutta, der anlässlich des Welttages der sozialen Medien 2023 für die Tee-Marke Red Label den Tee als das wichtigste soziale Medium positionieren sollte.

Der mit 1000 Euro dotierte Publikumspreis geht an ‚First Film‘ von Piyush Thakur, der in den 1960er Jahren in einer indischen Kleinstadt spielt, in der die orthodox geprägten Einwohner der Aufassung waren, dass Kino den Geist der Jugendlichen verdirbt und Frauen keine Filme anschauen durften.

Mit seiner 21. Ausgabe festigte das Indische Filmfestival Stuttgart seinen Ruf als Europas größtes indisches Filmfestival und gleichzeitig wichtige Adresse für die weltgrößte Filmbranche. Mit insgesamt 65 aktuellen Filmen aus ganz Indien, darunter 50 Premieren, und zahlreichen indischen Filmgästen wie die gefeierte Schauspielerin Ayesha Kapur, begeisterte das Filmfest das Publikum.

Das 22. Indische Filmfestival Stuttgart findet statt vom 23. bis 27. Juli 2025.