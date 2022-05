HNYWOOD: Hollywood Made in Heilbronn

Wenn es um hochwertige Film-, Werbefilm- oder Hörspielproduktionen geht, muss man nicht erst nach Berlin oder Babelsberg fahren. Denn ein ambitioniertes Studio aus Heilbronn will beweisen, dass auch vor Ort Qualität für die große Leinwand produziert werden kann: Willkommen in Hnywood (gesprochen: »Heilbronnywood«)!

Wenn man Hnywood durch die Eingangstür betritt, starrt man direkt in die Augen eines Totenschädels. Genauer, in die leuchtenden Augen einer Terminator-Skulptur. Direkt daneben geht es in das »Ennio Morricone-Studio«, wer mal austreten muss, geht in das »Klaus Kinski Shithouse«, wo an der Wand ein überlebensgroßes Robocop-Poster hängt. Man merkt: Andreas Kröneck und Antonio Fernandes Lopes leben und atmen Filme. Beide sind seit Jahrzehnten Filmemacher aus Leidenschaft. Vor zwei Jahren beschlossen sie, sich zusammenzuschließen: » Zwischen mir und Antonio hat es sofort geklickt«, erklärt Andreas Kröneck. »Wir hatten schon, bevor wir eine Firma gegründet haben, Zeug zusammen gemacht, Kurzfilme, Hörspiele, kleine Projekte, haben Geschichten ausgeknobelt, Antonio hat die Soundtracks komponiert und so weiter.« In ihrem gemeinsamen Studio produzieren Kröneck und Lopes zusammen mit einem fünfköpfigen Team Werbefilme, Hörspiele, synchronisieren Anime-Serien – und haben mit »Faustdick« 2021 sogar ihren ersten Spielfilm gedreht.

Zu einem ihrer bekanntesten Werke gehört jedoch ein Werbeclip für die ZEAG Energie AG, der regelmäßig in den Heilbronner Kinos zu sehen ist: »Wir sind halt nicht wie an einen Werbefilm an die Sache herangegangen, sondern wie an einen hochwertig produzierten Hollywood-Streifen«, so Lopes. In dem rund zweiminütigen Clip gesteht ein Mann nachts bei strömendem Regen seiner völlig durchnässten Freundin seine Liebe –indem er sie mit der ZEAG vergleicht. »Für uns ist bei jedem Projekt wichtig, dass wir eine Geschichte erzählen können, dass wir kreativ sind, dass wir nicht einfach nur ein 08/15-Produkt abliefern«, betont Kröneck. »Wir wollen im Gedächtnis bleiben.« Das zeigt sich auch bei den aktuellen Werbefilmen für beyerdynamic, die Hnywood zusammen mit den Moderatoren des Internetsenders »Rocket Beans« entworfen haben: »Unter unseren Videos findest du bei Youtube hunderte Kommentare, die absolut begeistert sind – und das bei einem Werbefilm. Da sind wir ganz schön stolz drauf«, erklärt Kröneck.

Das Ziel von Hnywood ist es, sich als Film- und Synchronstudio auch bundesweit weiter zu etablieren und zu wachsen. Gleichzeitig wollen Kröneck und Lopes beweisen, dass man auch in Heilbronn etwas derartiges »auf die Beine stellen« kann. »Wir haben gemerkt, dass wir mit dem, was wir machen und wie wir es machen, relativ einzigartig hier sind«, so Lopes. Mittlerweile kommen namhafte Sprecher und Schauspieler aus Berlin, München, Hamburg extra nach Heilbronn. »Hier schlummert so viel Potenzial, hier ist so vieles möglich, hier gibt es so viele Talente, von denen man wahrscheinlich noch gar nix ahnt. Deshalb ist es uns so wichtig, dass wir explizit hier in Heilbronn etwas aufgebaut haben und das auch weiter ausbauen werden«, so Lopes. »Wir haben uns nicht ohne Grund Hnywood genannt. In dem Namen steckt alles drin: Wir machen Hollywood in Heilbronn.«

Hnywood

Herbststraße 31, 74072 Heilbronn

Fon: 07131-7967001, www.hnywood.com