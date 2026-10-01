Hollywood im Odenwald (8.10.26)

Mit einem Streifzug durch die Filmdrehorte der Region wird das Stadtjubiläum »50 Jahre Große Kreisstadt Mosbach« gewürdigt. Zu sehen sind Filmausschnitte, die in Mosbach und im im umliegenden Odenwald gedreht worden sind. Sei es ein Vampir, der durch das Alte Hospital geistert, Cary Grant, der 1949 das Neckartal kennenlernte oder Alec Guinness, der 1964 einen Drehtag auf dem Marktplatz in Mosbach verbrachte: In der US-amerikanischen Kriegskomödie »Lage hoffnungslos, aber nicht ernst« müssen zwei US-Flieger gespielt von Robert Redford und Mike Connors während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland notlanden und werden von einem alleinstehenden Drogeriebesitzer (Guinness) vor den Nazis in seinem Keller versteckt.

Do. 8. Oktober, 20 Uhr, Mediathek, Mosbach, www.mosbach.de