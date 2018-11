Nachdem seine Großmutter gestorben ist, wacht Enkel Armin (Hans Löw) in einer zum Stillstand gekommenen Welt auf.

Die hat er nun ganz für sich alleine, wird zum Bauern, Jäger und Sammler und ist, obwohl allein, erstmals in seinem Leben richtig zufrieden. Ein ungewöhnlicher, aber lohnenswerter Film über Chancen und wann man sie ergreift. "In my Room" ist ein 2018 deutscher Drama-Film von Ulrich Köhler.