Jazz-Formation triosence kommen mit neuem Album "Stories of Life" nach Stuttgart

Musik, die das Leben erzählt.

Mit über 30 Millionen Streams, gefeierten internationalen Tourneen und einer Fangemeinde auf der ganzen Welt zählt triosence zu den erfolgreichsten Jazz-Formationen Europas. Im Oktober 2025 ist ihr neues Album „Stories of Life“ bei Sony Masterworks erschienen - und bringt die Band zurück im Rahmen ihrer großen internationalen Releasetour auf die Bühnen, wo ihre Musik am eindrucksvollsten wirkt: live, unmittelbar, voller Emotion.

Tiefe, menschliche Begegnungen eingehüllt in unnachahmlichen Melodien

„Stories of Life“ ist eine musikalische Sammlung von Momentaufnahmen – kleine und große Geschichten, wie sie das Leben schreibt. In jedem Stück erkundet Bandleader und Pianist Bernhard Schüler die Schönheit, Tragik und Tiefe menschlicher Erfahrungen: den Verlust einer Schwangerschaft in „Little Lost Wonder“, die Liebe zu seiner Tochter in „Tamina’s Lullaby“, den Tod seines Onkels in „Dear Rainer“ oder die Freude über wuchernde Gartenpflanzen in „Tomato Party“.triosence gelingt es, diese Emotionen in melodischen Kompositionen zu verdichten, die gleichermaßen berühren und mitreißen – Musik, die zum Innehalten, Träumen und Staunen einlädt.

Ein Trio, das den Jazz neu denkt.

Seit seiner Gründung 1999 hat triosence – bestehend aus Bernhard Schüler (Piano), Omar Rodriguez Calvo (Bass) und Tobias Schulte (Drums) – den Modern European Jazz entscheidend geprägt. Ihr Name, abgeleitet von trio-essence, steht für die Gleichberechtigung der Instrumente – inspiriert vom legendären Bill Evans Trio.

Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Jazz, Pop, Folk, Latin und World Music schaffen sie Klangwelten voller Leichtigkeit, Tiefe und Virtuosität. Die Presse feiert sie als „ein Exempel für musikalische Dreieinigkeit“ (stern) und als das Trio, „das den Eindruck vom steifen deutschen Jazz weggewischt hat“ (Swing Journal, Japan).

Auf Tour mit „Stories of Life“

Nach ihrer erfolgreichen 25-Jahre-Jubiläumstour präsentiert triosence nun live ihr neues Album auf Tour – voller Spielfreude, Dynamik und emotionaler Intensität. Die Band führt ihr Publikum durch ein Kaleidoskop an Klangfarben: mal zart und lyrisch, mal treibend und voller Energie, für Kopf und Herz zugleich.

Triosence lässt spüren, warum die Band seit über zwei Jahrzehnten weltweit als einer der spannendsten Vertreter eines modernen, melodiösen Jazz gefeiert wird.

Die „Stories of Life“ Tour verspricht Abende, die bewegen, inspirieren und noch lange nachhallen.

“Stories of Life”: Internationale Release-Tour 2025/26

05.12.2025 Stuttgart, Theaterhaus

Alle Termine, Tickets und aktuelle Infos gibt es unter: https://triosence.com/tour/