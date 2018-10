Rowan Atkinson meldet sich zurück

× Erweitern Johnny English Emma Thompson und Rowan Atkinson

Der als Mr. Bean bekannt gewordene Rowan Atkinson geht einmal mehr als Johnny English auf Verbrecherjagd: Am 18. Oktober läuft »Johnny English – man lebt nur dreimal« in den Kinos an. Gleich zum Start dabei ist wieder das Kino Universum in Backnang. Johnny English arbeitet mittlerweile nicht mehr als Geheimagent. Doch als ein mysteriöser Hacker sämtliche britische Spione enttarnt, bleibt dem Geheimdienst nichts anderes übrig, als English zu reaktivieren. Denn er ist der einzige Agent, der kein Opfer des Hackangriffs geworden ist – einfach weil er keinen Plan von Digitalisierung hat ...

Mehr Infos und das komplette Kino-Programm unter:

www.backnangerkinos.de