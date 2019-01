"Kalte Füße"-Kinotour im Traumpalast Leonberg am 5.1.

× Erweitern Kalte Füße

Im Rahmen der Kinotour zu ihrer neuen Komödie „Kalte Füße“ (Bunderstart 10. Januar) waren die Hauptdarsteller Sonja Gerhardt, unter anderem bekannt aus der Telenovela „Schmetterlinge im Bauch“, sowie Emilio Sakraya, der 2017 in dem deutschen Horrorfilm „Heilstätten“ mitspielte, am vergangenen Samstag im Traumpalast Leonberg zu Gast.

× Erweitern Kalte Füße

Bereits vor der Vorstellung hatten drei Verlosungsgewinner zusammen mit ihren Begleitpersonen die Gelegenheit, innerhalb eines Meet & Greet die Stars hautnah zu erleben. Um 17 Uhr wurde der Film exklusiv als Preview im nahezu ausverkauften Kinosaal gezeigt und sorgte für jede Menge Lacher und gute Laune. Sonja Gerhardt und Emilio Sakraya standen den zahlreich erschienen Gästen im Anschluss an die Vorstellung Rede Antwort. Jeder, dem eine Frage auf der Seele brannte, konnte diese loswerden. Die beiden Jungschauspieler nahmen sich viel Zeit für ihre Fans, so auch bei der anschließenden Autogrammstunde im Kinofoyer, wo für die begeisterten Gäste die Möglichkeit bestand, einige Fotos und Selfies mit den Stars als Erinnerung an den Abend zu schießen.

× Erweitern Kalte Füße

Zum Film „Kalte Füße“:

Kleinganove Denis (Emilio Sakraya) braucht dringend Geld und bricht in die Villa des reichen Raimund (Heiner Lauterbach) ein, der seit einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt. Prompt hält dieser ihn für einen Pfleger und Denis denkt gar nicht daran, das Missverständnis aufzuklären. Doch dann bricht ein Schneesturm herein, der Denis zusammen mit Raimund und dessen Enkeltochter (Sonja Gerhardt) im Haus einsperrt…