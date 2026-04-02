Kino-Highlights im April 2026

Das sind die MORITZ- Kinotipps im April

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Vier minus drei

Was der Wienerin Barbara Pachl-Eberhart passiert ist, wünscht man niemandem. Von einem Tag auf den anderen verliert die junge Mutter Ehemann und Kinder durch einen tragischen Verkehrsunfall. Ihn zu zeigen, braucht dieser Film nicht. Valerie Pachner als Barbara hat nun die schwere Aufgabe, klarzukommen insbesondere in der Bewältigung ihrer Trauer. Als professionelle Red-Nose-Clownin auf den Kinderstationen von Krankenhäusern ist sie gewillt, sich vom Schicksal nicht unterkriegen zu lassen, sondern dem Leben mit offenem Visier und einem Lachen im Gesicht zu begegnen. Anfangs gelingt ihr das noch scheinbar gut. In Rückblenden erzählt Regisseur Adrian Goiginger davon, wie sie ihren Traummann Heli (Robert Stadlober mit Österreich-Akzent) – auch er ein Clown – kennenlernte und eine Familie gründete. Und mit einem unter die Haut gehenden Feingefühl begleitet er die junge Witwe in ihrer schwierigen Lebensphase. Das Clownsein hilft ihr dabei. Weinen und Lachen liegen hier eng beisammen. Start: 16. April 5

Horst Schlämmer sucht das Glück

Nach seinem Comeback als Vorsitzender eines Tennisclubs in »Extrawurst« schlüpft Hape Kerkeling nun wieder in seine Paraderolle als Horst Schlämmer, als der er 2009 im Kinofilm »Isch kandidiere« schon mal auf angehenden Bundeskanzler gemacht hat. Und man kann es ihm nicht verdenken: weil es politisch und stimmungsmäßig im Land gerade nicht so dolle läuft, hat der stellvertretende Chefredakteur des »Grevenbroicher Tagblatts« die Faxen dicke. Kanzler will er zwar nicht mehr werden, dafür aber den Menschen das Lächeln zurückbringen. Und so macht er sich auf die Suche nach dem Glück in einem miesgelaunten Deutschland, trifft vom Tegernsee bis Sylt auf Passanten, Promis, Psychologen wie auch Kühe. Wie gewohnt sollte man seinen Spaß mit ihm haben. Start: 26. März 3

Blue Moon

Richard Linklater, Klappe die Zweite für das noch junge Kinojahr. Nach der grandios erzählten Entstehungsgeschichte von Jean-Luc Godards »Außer Atem« in »Nouvelle Vague« taucht der US-Regisseur hier ein ins Leben des Broadway-Autors Lorenz Hart, auf dessen Konto unter anderem der Evergreen »Blue Moon« (1933) ging. Erneut gibt es Einblicke ins kreative Milieu der damaligen Zeit. Ethan Hawke liefert dabei als selbstgefälliger Fatzke eine grandiose One-Man-Show ab, die so gut wie ausschließlich in einer Bar in der Nähe eines Theaters spielt, wo zeitgleich die Premiere eines neuen Musicals stattfindet, in dem er allerdings keine Aktien hat und entsprechend zu lästern weiß. Viel Dialog wird einem da um die Ohren gehaut, die Sprüche aber sind erste Sahne. Start: 26. März 4

Calle Malaga - Ein Zuhause in Tanger

Gewusst, dass während der Zeit des Franco-Regimes viel Spanier nach Tanger in Nordmarokko ausgewandert sind? Die meisten kehrten zurück. Nicht so María Ángeles. Nun soll ihre Wohnung verkauft werden. Doch die Seniorin kämpft gegen alle Widerstände. Start: 26. März 4

Das Drama – Nochmal auf Anfang

Kurz vor ihrer Vermählung kommen dem glücklichen Paar nach einer unerwarteten Enthüllung Zweifel. Wen man zu kennen glaubte, ist jemand anderes. Die Hollywood-Superstars Zendaya und Robert Pattinson spielen hier in einer tiefgründigen und romantischen Lovestory. Start: 2. April 4

A Missing Part

Seit mehr als zehn Jahren lebt der französische Koch Jérome in Tokio. Im neuen Job als Taxifahrer steigt ein Mädchen, das sein Kind sein könnte, in seine Droschke. Wird er sich zu erkennen geben? Das leise Melodram erzählt von seiner großen Zerrissenheit. Start: 2. April 3

Alpha

Ein Virus geht in Julia Ducournaus Body-Horror-Drama um. Es könnte Aids sein, tatsächlich versteinern Infizierte, ehe sie zerbröseln. Alpha nennt sich die junge Heldin, die nach einem dilettantisch in den Arm geritzten Tattoo nicht sicher ist, vom Virus befallen zu sein. Start: 2. April 4

Siri Hustvedt - Dance Around the Self

Mit 13 Jahren beschloss Siri Hustvedt Schriftstellerin zu werden. Sie zog nach New York, um den Helden für ihren ersten Roman zu finden. Gefunden hat sie dort auch ihren Ehemann Paul Auster. Erhellend und anregend, wie die Autorin zurückblickt auf ihre Karriere.Start: 2. April 4

Les Misérables

Nach 19 Jahren wegen des Diebstahls eines Brotes und Fluchtversuchen aus dem Gefängnis entlassen ist es mit der wiedergewonnenen Freiheit für Jean Valjean, Victor Hugos Helden aus »Les Misérables«, so eine Sache. Die Menschheit meidet ihn. Start: 2. April 3

The History of Sound

Als »Brokeback Mountain« der Generation TikTok wird dieses Drama um zwei US-Männer, die sich ganz speziell für Folkmusik interessieren, sich während des Ersten Weltkriegs aus den Augen verlieren, angepriesen. Der Soundtrack spielt natürlich eine große Rolle, Start: 9. April 4

How to Make a Killing

Um den bekannten Abzählreim von Agatha Christie geht’s im schurkischen Rachethriller einer Reihe von Erben an den Kragen. Und zwar, damit ein vom Nachlass ausgeschlossener Verwandter sich die Millionen sichern kann. Glenn Powell übernimmt als skrupelloser Außenseiter. Start: 9. April 4

Der Magier im Kreml

Die zentrale Figur in diesem Drama auf Basis eines semifiktionalen Romans des Politikwissenschaftlers Giuliano da Empoli ist ein Berater, der Wladimir Putin zur Macht verhalf. Olivier Assayas legt dies als Erzählung an, bleibt aber im Abhaken tatsächlicher Ereignisse oberflächlich. Start: 9. April 3

Paris Murder Mystery

Mit »Psychokiller«, dem funky-New Wave-Hit der Talking Heads, steigt dieses Drama ein, Jodie Foster spielt nicht von ungefähr eine Psychiaterin, die konfrontiert wird mit dem Selbstmord einer Klientin. Auf der Suche nach dem Warum entdeckt sie ein Geheimnis. Start: 16. April 4

Die reichste Frau der Welt

Mit Isabelle Huppert als steinreicher Erbin eines Kosmetikkonzern und Laurent Lafitte als zweigesichtiger Fotograf wird der Bettencourt-Skandal, eine Affäre um Machtstrukturen, Familienstreitigkeiten und grenzenlosen Luxus wie ein bissiges Shakespeare-Drama aufgerollt. Start: 23. April 4

Rosebush Pruning