Kino-Highlights im April

Das sind die MORITZ- Kinotipps im April

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

Eden

Ein Inselleben imaginiert man sich gemeinhin gerne als paradiesisch. Abenteuerlich aber war ganz gewiss, was in den 1930er Jahren deutsche Auswanderer auf der zu Galapagos gehörenden Insel Floreana erlebten – und was später in Literatur (Georges Simenon), Theater und Film unter dem Stichwort „Die Galapagos-Affäre“ nacherzählt wurde. Und das tut nun auch Hollywood-Regisseur Ron Howard („Apollo 13“) in Form eines True-Crime-Thrillers. Mit dabei Daniel Brühl, der für Howard bereits als Niki Lauda rasante Runden drehte. Brühl spielt Heinz Wittmer, der mit Frau und Sohn als zweiter Siedler auf die bislang nur von Arzt und Philosoph Dr. Ritter und seiner Lebensgefährtin Dora Strauch (Jude Law, Vanessa Kirby) bewohnte Insel kommt. Für Spannungen sorgt die Ankunft einer dritten Gruppe um eine hochstaplerische Baronesse (Ana DeArmas), die hier im Nirgendwo ein Luxushotel errichten möchte. Eitelkeiten, Manipulation und menschliche Habgier spitzen das poröse Miteinander zu, bis sich die Ereignisse überschlagen. Start: 3. April 4

The End

Der Weltuntergang hat lange schon stattgefunden, und trotzdem hat es sich ein Ehepaar (Tilda Swinton und Michael Shannon) nebst Bediensteten gemütlich in einem Salzstollen tief unter der Erde gemütlich, ja außergewöhnlich schick und stylish eingerichtet. Sie sind die letzten Überlebenden einer Goldenen Zeit. Vor 20 Jahren fanden sie hier Zuflucht, wurden sogar Eltern. Der Sohn (George MacKay), der noch nie Tageslicht sah, baut sich eine Modellwelt, schreibt für den Vater an dessen Memoiren, die man stellenweise freilich schnell als Fake-News entlarven könnte. Widerlegen lassen sich die verdrehten Tatsachen und das Leugnen der Wahrheit ohnehin nicht. Der Clou dieses Kammerspiels freilich ist seine Inszenierungsform als Musical. Start: 27. März 4

Was Marielle weiß

Was eine Ohrfeige doch so bewirken kann. Als sich Marielle von einer Mitschülerin eine Watschn fängt, besitzt sie offenbar telepathische Fähigkeiten und bekommt mit, was ihre Eltern (Julia Jentsch, Felix Kramer) im Büro und privat so plaudern. Das sorgt beim Familienfrieden für Unruhe, auch weil die Erwachsenen nicht immer ganz ehrlich sind. Marielle (Laeni Geiseler) bekommt Tabletverbot, soll besser noch ihre Hellsichtigkeit abstellen. Was zunächst wie eine skurrile Herausforderung wirkt, bringt nach und nach tief verborgene Konflikte ans Licht. Mit lakonischen und pointierten Dialogen geht diese filmische Versuchsanordnung über den Verlust von Privatsphäre der Frage nach, ob Kinder ihre Eltern immer noch lieben würden, wenn sie alles über sie wüssten. Start: 17. April 4

Beating Hearts

Weil sie The Cure toll findet, klaut er ihr das Album. Der Sound der 80er Jahre treibt diese französische Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen aus gut behüteten Verhältnissen und einem Kleinkriminellen an. Es ist eine Amour Fou, oder wie der Untertitel sagt: Amour Ouf. Start: 27. März 5

Riff Raff

Bill Murray, Ed Harris, Jennifer Coolidge – illustre Filmpersönlichkeiten sind in dieser Gangsterkomödie mit von der Partie. Es geht um ein teils unfreiwilliges Wiedersehen zu einer privaten Silvesterfeier. Erinnerungen an frühe Tarantino-Filme werden wach. Start: 27. März 4

The Assessment

Die Hölle auf Erden haben die Menschen in dieser stylischen Dystopie hinter sich bei der Neugeburten staatlich kontrolliert werden. Verpackt als schwarze Komödie spielen Elisabeth Olsen und Himesh Patel ein Ehepaar, dass sich einer strengen Prüfung unterziehen muss. Start: 3. April 4

Ich will alles. Hildegard Knef

100 Jahre würde die Knef, Chansonsängerin und Schauspielerin werden. Luzia Schmids Dokumentarfilm entwirft mit Archivmaterial, offenen Interviews und Talkshow-Auftritten ein authentisches Bild einer Künstlerin, die sich selbst treu blieb und doch immer wieder neu erfand. Start: 3. April 3

The Amateur

Rami Malek, der den Queen-Heiligen in „Bohemian Rhapsody“ grandios spielte, sucht im Thriller nach Vergeltung, nachdem seine Frau bei einem Terroranschlag ums Leben kam. Von Vorteil für ihn ist, dass er als Dekodierer beim CIA arbeitet. Es bringt ihn aber auch in Konflikte. Start: 10. April 4

Louise und die Schule der Freiheit

Ein Kuhstall als Klassenzimmer muss genügen, als sich Louise Violet (Alexandra Lamy) 1889 als neue Lehrerin vorstellt. Nicht alle Eltern wollen ihre Kinder schicken, der Ortsvorsteher (Grégory Gadebois) sie vereinnahmen. Es geht bei r Eric Besnard um französische Kulturgeschichte Start: 10. April 3

Parthenope

Der italienische Regisseur Paolo Sorrentino begleitet eine Neapolitanerin in ihrer Entwicklung als Frau und Wissenschaftlerin. Selbst ein katholischer Priester ist ihr verfallen – was zu einer satirisch gemeinten Szene in einer Kathedrale führt. Ansonsten wird reichlich philosophiert. Start: 10. April 4

Voilà, Papa!

Oh là là, wer hätte das gedacht. So hieß vergangenes Jahr eine Familienkomödie mit Christian Clavier, und situativ geschieht nun ähnliches wieder. Clavier ist ein Psychotherapeut, der feststellt, dass sein nervigster Klient sein künftiger Schwiegersohn sein wird. Start: 10. April 3

Oslo-Stories: Liebe

„Liebe“ ist Teil einer Trilogie des norwegischen Regisseurs Dag Johan Daugerud, Tolle Dialoge, große Offenheit und Trost auch für gesundheitliche Schicksalsschläge verbunden mit moderner Architektur und Gedanken über Zusammenleben und Beziehungen in der Moderne. . Start: 17. April 5

Quiet Life

Die beiden Mädels einer in Schweden auf Asyl hoffenden russischen Familie denken sich schon schwedische Vornamen aus. Als der Antrag abgewiesen wird, fällt eines der Mädels in ein Koma. Diagnostiziert wird es als Resignationssyndrom. Das Leidensdrama ist stilvoll inszeniert. Start: 24. April 4

Der Pinguin meines Lebens

Tom Mitchell (Steve Coogan) ist ein Miesepeter und ewiger Nörgler, von Beruf Lehrer. Beim Kurzurlaub in Südamerika zur Zeit des argentinischen Militärputsches rettet er einen ölbekleisterten Pinguin, der ihm fortan folgt. Die Geschichte hat sich tatsächlich so zugetragen. Start: 24. April 4

Opus