Kino-Highlights im August 2026

Das sind die MORITZ- Kinotipps im August

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2 naja

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Bitteres Fest

Schon in seinem Film „Leid und Herrlichkeit“ von 2019 war Altmeister Pedro Almodóvar selbstreflexiv unterwegs. Er führt dies nun fort, mit einem weiteren Melodram, in dem auf zwei Zeitebenen Realität und Fiktion miteinander verschmelzen und die fragile Grenze zwischen Leben und Kunst sowie zwischen Erlebtem und Erdachtem erforscht wird. Als Markenzeichen gilt wieder die erlesene Ausstattung von den Kostümen über die Landschaft bis zur Musik. Auf internationale Namen hat Almodóvar diesmal allerdings verzichtet. Mit dabei ist aber wieder mal Rossy de Palma. Zur Handlung wäre zu sagen: Die erfolgreiche Werbefilmregisseurin Elsa stürzt sich nach dem Tod ihrer Mutter in Arbeit, ohne sich Raum zum Trauern zu geben. Erst nach einer Panikattacke erlaubt sie sich während der Weihnachtstage zusammen mit Freundin Patricia eine Auszeit. Was sie nicht wissen: in einer anderen Zeit in der gleichen Stadt arbeitet der erfolgreiche Regisseur Raúl Rossetti an einem Werk, das exakt Elsas Leben erzählt. Start: 30. Juli 4

Lebensansichten eines Huhns

„Ich wollt‘ ich wär ein Huhn“ haben die Comedian Harmonists einst mehrstimmig vereint gesungen, damit aber gewiss nicht jenes Federvieh gemeint, das im komödiantisch gedachten Spielfilm des ungarischen Regisseurs Györgi Pálfi einer in Massentierhaltung operierenden Geflügelfarm entflieht und ein aufregendes Abenteuer nach dem anderen erlebt. Mal sorgt ein Fuchs für Gefahr, mal ist’s die Schnellstraße, die überquert werden will, beim Restaurantbesuch läuft das Huhn Gefahr, in der Küche zu landen und nicht ohne ist auch die Präsenz mafioser Typen. Dazwischen wird dann auch das ein oder andere Ei gelegt. Nicht neu, hier aber trotzdem gekonnt umgesetzt, ist der Ansatz, die Geschichte aus Sicht des gackernden Helden zu erzählen. Start: 6. August 4

Teenage Sex & Death at Camp Miasma

Das Horrorfilmgenre erfreut sich derzeit großer Beliebtheit. Zurecht, wie nun auch dieses raffiniert auf Slasherfilme Bezug nehmende Werk zeigt, das seine unappetitlichen Szenen geschickt in ein Film-im-Film-Setting packt und auf der ersten Handlungsebene ein queeres Outing einer jungen Regisseurin verhandelt, nachdem sie die Darstellerin des Final-Girls aus einer beliebten fiktiven Horror-Sequel-Reihe, die in einem Jugendcamp spielte, trifft. Den Kopf des lanzenschwingenden Mörders ziert dabei ein quadratischer Lüftungsschachtdeckel, und wiederholt wird behauptet, dass Filme aus einem mysteriösen Loch am Boden eines Sees kämen. Vieles spielt sich hier auf einer Metaebene ab. Start: 20. August 5

Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland schlüpft nun bereits zum achten Mal in die Rolle des Peter Parker. Vier Jahre nach „No Way Home“ lebt er für sich allein, nachdem er sich freiwillig aus dem Leben derer, die er liebt, zurückgezogen hat. Doch dann läuft ihm wieder Michelle (Zendaya) über den Weg. Start: 29. Juli 4

The Invite

Im US-Remake dieser spanischen pointierten Beziehungs- und Nachbarschaftskomödie dienen Penélope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen und Olivia Wilde als Lockvögel für einen harmlos beginnenden Dinnerabend, der sich zu einem Spiel aus Neid und Eifersucht entwickelt. Start: 30. Juli 4

Der Klang der Stradivari

Ein Könner auf seinem Instrument zu sein heißt lange noch nicht, auch die ideale Besetzung für ein Ensemble zu sein. Genau das ist das Problem von Astrid, die gerne vier Stradivari-Strewicher zusammenbringen will. Ihre Solisten haben ihre Emotionen einfach nicht im Griff. Start: 6. August 3

Everytime

Aus dem Urlaub mit den Töchtern auf Teneriffa wird es für Ella erstmal nichts, stattdessen erlebt die Familie eine tiefe Trauer. Und findet sich dann plötzlich doch, ein Freund der älteren Tochter inklusive, auf den Kanaren wieder. Komisch nur, dass die Sonne nun eckig ist. Start: 6. August 4

Steckerlfischfiasko

Rita Falks verfilmte Eberhofer-Adaptionen feiern ihren zehnten Fall. Previews bei Open-Air-Kinos sind nicht vorgesehen. Wer also neugierig auf die Ermittlungen im Todesfall eines lokalen Steckerlfischkönigs im Wellnessbereich eines Golfclubs ist, muss sich gedulden. Start: 13. August 4

Im Spiegel meiner Mutter

Die mittlerweile 85-jährige Regisseurin Jutta Brückner hat nochmal einen Film gemacht. In „Hungerjahre“ hatte sie 1980 autobiografisch vom Aufwachsen einer 13-Jährigen in der Nachkriegszeit erzählt, nun durchlebt diese Figur, den Abschied von der dementen Mutter. Start: 13. August 3

Sunny Dancer

Die Teilnehmenden an einem Jugendsommercamp haben eines gemeinsam: sie haben oder hatten Krebs, und wollen nun ihrer Jugend nachholen – mit Partys, Abenteuern und Rumgeblödel. Die 17-jährige Ivy wandelt sich hier vom Miesepeter zur mutigen Vortänzerin. Start: 13. August 4

The End of Oak Street

Plötzlich geht ein Riss durch die Straße im Wohngebiet und Häuser sacken ab. Für Familie Platt (Anne Hathaway und Ewan McGregor als Eltern) kommt es noch dicker: durch ein kosmisches Ereignis werden sie und ihre Nachbarschaft an einen Ort voller Dinosaurier versetzt. Start: 13. August 4

A Sad and Beautiful World

Sie träumt von einem Leben in Amerika, er von einem Restaurant in seiner Heimatstadt Beirut. Nachdem sie am gleichen Tag geboren wurden und gemeinsam die Grundschule besuchten, führt ein Unfall die depressive Yasmina und den lustigen Nino wieder zusammen. Start: 20. August 4

Spaziergang nach Syrakus

Mehr als sieben Jahre hat Paul damit zugebracht, seine Ausreise aus der DDR vorzubereiten. Nach Sizilien will er, dann zurück zu seiner Frau. Mit Humor wird zurückgeblickt auf eine im Spannungsfeld zwischen Freiheitswunsch und Knebelung stattgefundene Geschichte. Start: 20. August 4

Staatsschutz

Eine gegen Rechtsextremismus eintretende Staatsanwältin gerät ins Visier rassistischer Angriffe und zieht vor Gericht. Sie verdächtigt ihren Chef, ähnlich gelagerte Fälle vertuscht zu haben. Die Gerichtsszenen leben von einer gehörigen Portion Wut im Bauch. Start: 27. August 4

Oh la la 2 - Neue Tests, neues Chaos