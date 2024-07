Kino-Highlights im August

Das sind die MORITZ- Kinotipps im August.

MORITZ-Skala

1 schrott

2 naja

3 okay

4 top

5 mega

The Dead don’t hurt

Was tut ein Ritter in einem Western? Was hat Jeanne d’Arc mit Revolverhelden zu tun? Als Kind bekommt die Frankokanadierin Vivienne Le Coudy von ihrer Mutter die Erzählungen der französischen Freiheitskämpferin als Gute-Nacht-Geschichte erzählt, als Erwachsene wird sie selbst zu einer, als sie sich um 1860 in den dänischen Einwanderer Holger Olsen (Viggo Mortensen) verliebt und mit ihm ein Häuschen in der Nähe einer Kleinstadt in Nevada errichtet. Doch unverständlich für sie zieht Olsen freiwillig in den Bürgerkrieg. Vivienne (Vicky Krieps) muss für sich selbst sorgen. Nicht leicht, wo sich ein Rancher hartnäckig an sie heranpirscht und die Kleinstadt unter der Fuchtel eines mächtigen Bürgermeisters und Großinvestors erstarrt. Viggo Mortensen hat auch Regie geführt, sein Fokus liegt klar auf der Beziehung seiner Figur zur starken Vivienne, die für sich selbst einzustehen weiß. Gerade für diese Szenen lässt er sich Zeit – und gibt Vicky Krieps („Der seidene Faden“, „Corsage“) damit eine große Bühne. Start: 8. August 5

Tatami

Sport und Politik, diese Gemengelage hat sich jüngst auch bei der Fußball-Europameisterschaft abgespielt, etwa in Verbindung mit dem verbotenen Wolfsgruß eines türkischen Nationalspielers. Im Sportlerinnendrama von Guy Natif („Golda“) und Zar Amir wird auf der Judomatte in Georgien um Weltmeistertitel gekämpft. Einer iranischen Judoka läuft’s dort prächtig, doch weil sie auf dem Weg ins Finale auf eine israelische Sportlerin treffen könnte, verlangt ihr Judoverband, dass wie sich verletzt aus dem Wettbewerb abmelden solle. Dies stürzt auch ihre Trainerin in einen moralischen Konflikt. Daheim wird derweil die mitfiebernde Familie der iranischen Judokämpferin bedroht. Das beengte Schwarz-Weiß-Bildformat unterstützt die Beklemmung der Situation. Start: 1. August 4

Liebesbriefe aus Nizza

Das hat die Mutter (Sabine Azéma) nun davon, dass sie am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, Geburtstag hat. Gatte François (André Dussollier) als ehemaliger General lässt die Familie wie alle Jahre ein Ständchen zur Melodie der Marseillaise anstimmen. Nicht alle finden das witzig. Kurz darauf ist dann auch der Familienkommandant nicht amüsiert, als er auf dem Dachboden alte Liebesbriefe seiner Frau findet, die offenbar von einem früheren Nebenbuhler stammten. Auch wenn der Flirt weit über 40 Jahre zurückliegt, für ihn ist’s eine Kriegserklärung. Und generalstabsmäßig geht er nun vor, den Konkurrenten, der ja längst schon keiner mehr ist, aufzuspüren. Als Sommerkomödie à la française bestens geeignet. Start: 1. August 4

Zwei zu Eins

Wie Dagobert Duck dürfen sich ein paar Bürger im ostdeutschen Halberstadt fühlen, als sie sich mit altem DDR-Geld als Millionäre wähnen. Gestaltet im Ostalgie-Look, werden Erinnerungen an „Goodbye Lenin“ wach. Hier gilt es, dem Kapitalismus nochmal ein Schnippchen zu schlagen. Start: 25. Juli 4

Ein klebriges Abenteuer

Zwei Zeichentrickfiguren ausollen unseren Planeten retten. Ausgelöst werden ihre Aktivitäten durch einen Streich, den sie in einer Kaugummifabrik spielen. Bei ihren Aktionen stehen sich die Ente und das Schweinchen oft selbst im Weg. So wie die Menschen ja oft auch. Start: 1. August 3

Shahid

Menschen können sich ihren Namen nicht aussuchen. Ihn zu ändern, ist nicht immer leicht, schon aus behördlicher Sicht. Eine in Deutschland lebende Iranerin will ihren Zweitnamen löschen lassen.Sie kommt sich vor, als würde man nicht wollen, dass sie ihre Vergangenheit hinter sich lässt. Start: 1. August 5

Longlegs

Nicolas Cage begegnet gleich zu Beginn einem Mädchen am Tag vor deren neuntem Geburtstag. Als Erwachsene ist sie beim FBI mit einer Mordserie betraut, deren Spuren zu Longlegs laufen. Was die Opfer eint: sie haben am gleichen Tag Geburtstag. Ein starker Thriller mit okkulten Zügen. Start: 8. August 4

Gagarin

2019 wurde Gagarin, eine Satellitenstadt vor Paris abgerissen. Als einer der letzten vor der Umsiedlung hat sich Youri in einem Hochhaus, seiner »Raumstation« eingenistet. Das gelungene Sozialdrama protestiert leise gegen die Vernichtung eines für viele Menschen wichtigen Lebensraumes. Start: 15. August 4

Adieu Chérie

Ein Paar (Viard, Dubosc), dessen Kinder aus dem Haus sind, gerät in eine Beziehungskrise. Als er ihr eine Affäre unterstellt, scheint Trennung die einzige Lösung zu sein. Aber wie es so schön heißt in dieser romantischen Krisenkomödie: das Leben hält immer einen Fallschirm bereit. Start: 22. August 4

Horizon: An American Saga

Kevin Costner zwingt sein Publikum, fest im Sattel zu sitzen. Drei Stunden dauert Teil 1 seiner Erzählung von der Besiedlung des Wilden Westens. Sie umspannt einen Zeitraum von 15 Jahren – und zu dessen Beginn, werden gleich zwei Grabkreuze in die Erde gerammt. Start: 22. August 4

Alles Fifty Fifty

Moritz Bleibtreu, Laura Tonke und David Kross: Drei gute deutsche Schauspieler in einer Komödie, in der ein geschiedenes Paar Urlaub macht mit dem gemeinsamen Sohn und dem neuen Freund der Frau. Viel gefrotzelt wird da. Manches ist witzig, manches gerät zum Rohrkrepierer. Start: 29. August 3

Paris Paradies

In lose verbundenen Episoden fächert Marjane Satrapi das Leben einer Opernsängerin, einer Teenagerin, einem Stuntman, einer Kettenraucherin und einem Moderator auf. Gemeinsam ist ihnen, dass sie in der Stadt der Liebe leben und konfrontiert sind mit der eigenen Endlichkeit. Start: 8. August 4

Touch

Ein alter Mann aus Island, dem Demenz diagnostiziert wird, bricht auf nach London. Hier sucht er nach einer Frau, die er fast 50 Jahre zuvor kennengelernt hatte. Palmi Kormákur, Sohn des Regisseurs, spielt ihn in den Rückblenden. Es ist ein Film voller Zärtlichkeit. Start: 8. August 3

Gloria!

Auf abenteuerliche Weise gelangt ein Klavierflügel auf einer Gondel in ein Internat auf eine Insel vor Venedig. Schülerinnen entdecken es – und erfinden darauf Musik, die so gar nicht zum Beginn des 19. Jahrhundert passt. Ein Spielfilm, der sich stark macht für Neugierde in der Kunst. Start: 29. August 4

Cuckoo

Dem international produzierten Genrefilm Tilman Singesr („Luz“) liegt das Verhalten des Kuckucks zugrunde. Er ist eigentlich ein Parasit. In „Cuckoo“ wird dieses Phänomen übertragen auf ein Urlaubsnest, in dem sich seltsame Dinge tun und ein Teenager beginnt, diese zu durchschauen. Start: 29. August 2

Filmkiste zusammengestellt von Dieter Kunert

Polizeigroßeinsatz bei einem Popkonzert. Dass die drohende Gefahr vom Vater eines mit ihm das Spektakel besuchenden Mädchens ausgeht, das ist der Kniff am Thriller „Trap: No Way Out“. Start: 1. August

Pudel können manchmal komische Träume haben. Im Animationsfilm „200% Wolf“ verwandelt sich ein tollpatschiges Exemplar wunschgemäß in einen Werwolf. Chaos ist vorprogrammiert, ein Straßenköter muss helfen. Start: 8. August

Bei der Suche nach wertvollen Bodenschätzen auf verlassenen Planeten kann der Schuss auch schon mal nach hinten losgehen. „ALIEN: ROMULUS“ sagt schon im Titel, was da auf die Protagonisten wartet. Start: 15. August

Wie fühlt sich ein 13-jähriger Junge taiwanesischer Abstammung in seinem Geburtsland USA? Der beim Sundance-Festival hochgelobte „Dìdi“ beruht auf Erfahrungen von Regisseur Sean Wang. Start: 15. August

In der Verfilmung von Colleen Hoovers gleichnamiger Romanvorlage „Nur noch ein einziges Mal - It ends with us“ wird das Glück einer traumatisierten Frau auf die Probe gestellt. Start: 15. August

Zoë Kravitz, Tochter von R’n’B-Musikus Lenny Kravitz, lässt im Flirtthriller „Blink Twice“ einen Traumurlaub zum Horrortrip werden. Mit dabei: Channing Tatum, Naomi Ackie, Christian Slater. Start: 22. August

„Borderlands“ ist die Verfilmung eines Videospiels, in dem eine Gruppe Außenseiter gegen Banditen und außerirdische Monster kämpft. Mal wieder liegt das Schicksal des Universums in ihrer Macht. Start: 22. August

Im Filmtitel „Afraid“ eingebettet ist die Buchstabenfolge AI, kurz für Artificial Intelligence. Verbaut ist sie in einem Haushaltsgerät, das sich daran macht, die Verhaltensweisen einer Familie zu erkennen. Nicht immer zum Guten! Start: 29. August